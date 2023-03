Neue Pfarre Ennstal: Amtseinführung der Pfarrleitung

Im Rahmen einer Pfarrstrukturreform wurde mit 1. Jänner 2023 die neue Pfarre Ennstal (ehemals Dekanat Weyer) kirchenrechtlich gegründet. Am 5. März fand in der Pfarrkirche Reichraming der Festgottesdienst zur Amtseinführung der Pfarrleitung statt.

Die neue Pfarre Ennstal besteht aus den neun Pfarrgemeinden Gaflenz, Großraming, Kleinreifling, Laussa, Losenstein, Maria Neustift, Reichraming, Ternberg und Weyer. Geleitet wird sie von Pfarrer. Friedrich Lenhart, Pastoralvorständin Anita Aigner und Verwaltungsvorständin Birgit Templ von ihrem gemeinsamen Pfarrbüro in Ternberg aus.

Den Festgottesdienst zur Amtseinführung von Pfarrer und Pfarrvorständinnen feierte Generalvikar Severin Lederhilger am vorvergangenen Sonntag in der Pfarrkirche Reichraming mit etwa 200 Gläubigen. Die Feier stand unter dem Leitspruch, den sich die neue Pfarre auf ihre Fahnen geheftet hat: „Wagen – werden – wirken“.

Gekommen waren Vertreterinnen und Vertreter der neun Pfarrgemeinden, der Pfarrgemeinderäte, der Seelsorgeteams und der pastoralen Orte. Die Politik war durch Bezirkshauptfrau Barbara Spöck und durch Landtagsabgeordnete Regina Aspalter vertreten. Auch Bürgermeister und Abordnungen von Vereinen und Personen des öffentlichen Lebens waren unter den Feiernden. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von einem Gesangsensemble der Pfarre Ternberg, von der Bläsergruppe des Musikvereins Laussa und von Maria Panny an der Orgel.

Beim Festgottesdienst bekundeten die Ernannten vor Generalvikar Severin Lederhilger und der versammelten Feiergemeinde ihre Bereitschaft, die Pflichten dieser Ämter auf sich zu nehmen, und bekannten ihren Glauben. Foto: Pfarre EnnstalDammerer

Beim Festgottesdienst bekannten die Ernannten vor Generalvikar Severin Lederhilger und der versammelten Feiergemeinde ihren Glauben und bekundeten ihre Bereitschaft, die Pflichten dieser Ämter auf sich zu nehmen.

In seiner Predigt betonte Generalvikar Lederhilger, der Tag der Amtseinführung sei der Beginn eines neuen Miteinanders von Menschen, die sich nicht selbst wichtigmachen wollten und die sich nicht irgendwo „abgehoben“, fern von den Menschen, festsetzen würden, sondern die vielmehr aufbrechen wollten – gemäß dem Motto „Wagen – werden – wirken“. Lederhilger dankte im Namen von Bischof Scheuer allen Menschen in der Pfarre und wünschte Gottes Segen für die kommenden Herausforderungen. „Ich bin mir sicher, dass kirchliches Christsein von euch weiterhin mit viel Kreativität, Kompetenz, Glaubenskraft und Einsatzfreude gelebt wird – in bunter Vielfalt und hoffentlich auch guter Einmütigkeit“, zeigte er sich überzeugt.

Bereitschaft zur Mitarbeit per Handschlag bekräftigt

Vertreterinnen und Vertreter aus den Pfarrgemeinderäten, Seelsorgeteams und pastoralen Orten der neun Pfarrgemeinden drückten der Pfarrleitung per Handschlag ihre Verbundenheit und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit aus. Im Rahmen der Feier wurden auch alle hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger für ihren Dienst in der neuen Pfarre gesegnet.

Bezirkshauptfrau Barbara Spöck lobte die Tatsache, dass zwei wichtige Führungspositionen mit Frauen besetzt wurden. Kirche sei sichtbar geprägt von den vielen Frauen, die sich engagierten. „Schon allein deshalb, aber auch aus Sicht der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen wird es für jede Organisation eine überlebensnotwendige Frage sein, wie Gleichberechtigung vor allem in Top-Führungspositionen umgesetzt werden kann. Das Führungsteam der Pfarre Ennstal geht hier mit gutem Beispiel voran.“

Bei der anschließenden Agape im Pfarrheim konnte gleich gepflegt werden, was für die Zukunft entscheidend ist: aufeinander zugehen, ins Gespräch kommen, gemeinsam in die Zukunft blicken.

