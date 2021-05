Angesichts der formidablen Leistungen, die die Musiker und Sänger beim festlichen Pfingsthochamt am 23. Mai in der Stadtpfarrkirche erbrachten, schmerzt es, dass aufgrund der streng eingehaltenen Sicherheitsregeln noch nicht mehr Menschen Messen besuchen können.

Denn wie das von Anton Steingruber zusammengestellte Ensemble Joseph Haydns „Kleine Orgelsolomesse“ gestaltete und liturgisch aktuell mit Jan Nepomuk Skroups „Veni sankte Spiritus“ („Komm, oh Heiliger Geist“) sowie Wolfgang Amadeus Mozarts „Laudate Dominum“ in A-Dur („Lobet den Herrn“) und der Kirchensonate in C-Dur, KV 328, erweiterte, forderte am Ende begeisterten Applaus.

Die Musiker und Sänger selbst waren auch hoch erfreut. „Endlich wieder eine Möglichkeit zu singen, zu musizieren“, sagte Julia Heigl, die mit einem grandiosen Gloria den Höhepunkt des Hochamtes setzte. Souverän und virtuos war Max Gottschlichs Orgelfinale.