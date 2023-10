Neues Kleinsteinpflaster beim Waidhofner Ybbstor

In der letztwöchigen Gemeinderatssitzung wurde die Sanierung des Innenstadtpflasters zwischen Apotheke, Ybbstor und Graben beschlossen. 157.905,23 Euro gab der Gemeinderat dafür frei. Die NÖN berichtete. Am Montag, 9. Oktober, sollen die Arbeiten nun starten. Die Geschäftsleute wurden bereits informiert, auch an die Anrainer geht ein Schreiben. Seitens der Stadt rechnet man damit, dass die Arbeiten etwa vier Wochen dauern werden. Gepflastert werden soll der Bereich wieder mit einem Granit-Kleinsteinpflaster, wobei das bisherige Kreismuster durch ein Bogenmuster ersetzt werden soll. Betreut und begleitet werden die Arbeiten von Pflastermeister Mario Tomasek, sodass eine professionelle Abwicklung sichergestellt ist.

Bedingt durch die erforderliche Instandsetzung der Straßenbeleuchtung ab der Zufahrt Fuchslueg, werden die Arbeiten in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Sanierungsabschnitt betrifft den Bereich von der Zufahrt Fuchslueg bis zum Graben. Der Fahrstreifen der bestehenden Pflasterdecke wird abgetragen und die Unterkonstruktion neu aufgebaut. Die Verbandsausrichtung des Kleinsteinpflasters erfolgt zukünftig in Fahrtrichtung. Die Neupflasterung soll entsprechend belastbar und widerstandsfähig sein. Nach Abschluss des ersten Sanierungsabschnitts, welcher vorrausichtlich zehn bis zwölf Arbeitstage in Anspruch nehmen wird, startet der zweite Sanierungsabschnitt von der Apotheke bis zur Zufahrt Fuchslueg.

Foto: Kössl

Ab diesem Zeitpunkt wird der erste Sanierungsabschnitt wieder für die Nutzung freigegeben. Eine entsprechende Verkehrsführung wird eingerichtet. Während der Baustellenzeit ist die Ybbstorgasse für den Verkehr gesperrt. Fußgänger können den Bereich jedoch passieren und auch die Geschäfte sind weiterhin erreichbar. Im Bereich der Ybbstorgasse gilt zwischen dem Bezirksgericht und der Firma Ginner ein Halte- und Parkverbot. Je nach Baustellenabschnitt ist die Zufahrt für Anrainerinnen und Anrainer entweder gegen die Einbahn durch den Ybbsturm oder über den Oberen Stadtplatz überwiegend gewährleistet. Für einen kurzen Zeitraum wird es jedoch erforderlich sein, den Kreuzungsbereich gänzlich zu sperren. Nähere Informationen folgen zu gegebener Zeit.

Der Verkehr wird während der Baustellenzeit über den Hohen Markt umgeleitet. Die Umleitungsstrecke wird durch eine Bodenmarkierung begrenzt und soll vor allem den am Oberen Stadtplatz in Baustellennähe parkenden Fahrzeugen dienen. Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h. „Baumaßnahmen bringen immer Einschränkungen und Belastungen mit sich“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). „Dies ist uns natürlich bewusst. Wir werden uns aber bemühen, die erforderlichen Maßnahmen so rasch wie möglich mit den geringstmöglichen Einschränkungen abzuwickeln.“

Baustadtrat Martin Dowalil (FUFU) argumentierte die weitere Pflasterbaustelle im Gemeinderat damit, dass eine Sanierung der Senkungen auf dem Fahrbahnabschnitt aus Sicherheitsgründen vor dem Winter unumgänglich sei. „Wir haben uns 2014 für eine Sanierung des Pflasters entschlossen, wir sind nun fast fertig, keiner wird sich nun wohl mehr eine Asphaltierung anstelle des Pflasters wünschen“, meinte Dowalil. Nach der Erneuerung des Pflasters beim Ybbstor steht nächstes Jahr noch ein kleiner Abschnitt am Unteren Stadtplatz beim ehemaligen Hotel Inführ zur Sanierung an. „Danach sind die Arbeiten nächstes Jahr abgeschlossen“, hielt Dowalil fest, merkte aber auch an, dass es kein 100-jähriges Pflaster gebe. „Kein Fahrbahnbelag hält ewig.“