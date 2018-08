Eifrig wird derzeit am Hohen Markt am neuen Kleinsteinpflaster gearbeitet. Sogar am Feiertag, am vergangenen Mittwoch, wurden die Arbeiten fortgeführt. „Wir versuchen, alles zu tun, dass es für Anrainer und Geschäftsleute zu möglichst wenigen Beeinträchtigungen kommt“, sagt Baumeister Martin Helm.

Um auf Wünsche der Anrainer so gut wie möglich einzugehen, finden jeden Mittwoch Baubesprechungen statt. „Dazu sind alle direkt von der Baustelle Betroffenen herzlich eingeladen. Wir versuchen, deren Anliegen anzuhören, um es ihnen zu ermöglichen, möglichst schonend durch die Baustelle durchzukommen“, sagt Helm, der stets bemüht ist, für Wünsche ein offenes Ohr zu haben. „Von der Baustelle Betroffene können sich gerne jederzeit bei mir melden, um ihre Anliegen mit mir persönlich zu besprechen.“

„Wir hoffen, dass alle an einem Strang ziehen, um die Baustelle möglichst reibungslos abwickeln zu können.“Baumeister Martin Helm

Aber natürlich sei eine Baustelle immer eine große Herausforderung mit vielen Unbekannten. „Daher kann man auch keinen fixen Bauzeitplan sagen, da so viele Faktoren mitspielen“, erklärt der Baumeister. „Man kann nur versprechen, dass man sich in höchstem Maß bemüht.“

Insgesamt wurden die Arbeiten in der Fußgängerzone in vier Cluster unterteilt. „Der Zugang zu den Geschäften wurde sichergestellt, sodass die Gastronomen und Geschäftsleute ihre Betriebe nur für wenige Tage baustellenbedingt schließen müssen“, sagt Helm.

Auch Wirt Thomas Wurzenberger vom Café-Pub „Ums Eck“ bewertet die Baustelle positiv. „Für mich ergaben sich kaum Beeinträchtigungen“, sagt er. Während der Baustelle öffnete der Gastronom sein Lokal um 18 Uhr – drei Stunden später als normalerweise –, um den Baustellenlärm zu vermeiden. Zu einer kompletten Schließung kam es aufgrund der Arbeiten nicht.

„Wir haben jetzt ein einheitliches Bild“

Mittlerweile konnte der Bauabschnitt vor Wurzenbergers Lokal fertiggestellt werden. „Das neue Pflaster wird von meinen Gästen sehr positiv bewertet“, sagt der Gastronom. „Auch ich finde, das neue Pflaster schaut sehr schön aus. Der Fleckerlteppich ist weg und wir haben jetzt ein einheitliches Bild am Hohen Markt.“ In der vergangenen Woche wurden die Abriss- und auch bereits die Pflasterarbeiten in den Abschnitten zwei (Haus „Hoher Markt“ bis zum Durchhaus Hartner) und drei (Hörtlergasse) gestartet.

„Zu Beginn der Bauarbeiten hat es relativ viel Aufruhr gegeben, mittlerweile ist es aber ruhiger geworden“, sagt Helm. „Natürlich wird es immer Kritik geben. Aber wir können nur hoffen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, dass die Baustelle möglichst reibungslos abgewickelt werden kann.“