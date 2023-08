Jobgarantie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Reichenauerhofs

Große Unsicherheit über die Zukunft des Pflege- und Förderzentrums Waidhofen (PFZ) herrscht derzeit bei den Klientinnen und Klienten der Betreuungseinrichtung ebenso wie bei deren Eltern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der im Reichenauerhof in der Waidhofner Weyrer Straße beheimateten Einrichtung werden Menschen mit kognitiven und körperlichen Behinderungen betreut. Derzeit sind im Reichenauerhof 41 Klientinnen und Klienten in Wohngruppen untergebracht, sechs davon arbeiten in umliegenden Lebenshilfe-Werkstätten, sechs extern untergebrachte Klientinnen und Klienten besuchen die Tagesstätten des Reichenauerhofs. 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im PFZ beschäftigt.

Wie die NÖN berichtete, droht dem Reichenauerhof die Schließung. Kurz bevor der Presse Anfang Juli präsentiert wurde, dass der Reichenauerhof zu einem Inklusionszentrum umgestaltet werden soll, wurden Eltern und Belegschaft seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) von den Schließungsplänen des Reichenauerhofs in den nächsten zwei bis drei Jahren in Kenntnis gesetzt. Die Klientinnen und Klienten würden dann in umliegenden Einrichtungen, etwa der Lebenshilfe oder ähnlicher Einrichtungen, untergebracht, habe es bei dem Informatinstermin geheißen, erzählten Eltern der NÖN. Sie fürchten, dass ihre Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden und Freundschaften und soziale Kontakte in die Brüche gehen.

Die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) argumentiert die Neuausrichtung des Reichenauerhofs mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die eine Trennung der Lebensbereiche Wohnen und Arbeit vorsieht. Auf eine konkrete Anfrage der NÖN zu Schließungsplänen ging die LGA jedoch nicht ein, man spricht lediglich von einem „ergebnisoffenem Prozess“.

Beim Sommerfest des PFZ Waidhofen, das kürzlich über die Bühne ging, brachten nun Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger und Bürgermeister Werner Krammer ihre Unterstützung für das Pflege- und Förderzentrum zum Ausdruck. In einer Aussendung der Stadt Waidhofen sprechen die beiden ÖVP-Politiker von „Schließungsgerüchten“, denen sie entgegentreten würden. „Es wird keine Schließung, sondern eine Weiterentwicklung des Reichenauerhofs geben“, werden Hanger und Krammer zitiert. „Ob am bisherigen oder an einem neuen Standort im Großraum Waidhofen an der Ybbs, das werden die zukünftigen Gespräche ergeben.“

Krammer: „Von dezidierter Schließung nie etwas vernommen“

Ihm gegenüber sei seitens des Landes oder der Landesgesundheitsagentur nie von einer Schließung des Reichenauerhofs, sondern immer nur von einer Neustrukturierung die Rede gewesen, beteuert Bürgermeister Werner Krammer, der am Mittwoch der Vorwoche betroffene Eltern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Gespräch traf. „Man schaut sich nun an, wie man das Betreuungsangebot im Reichenauerhof bestmöglich organisieren kann“, sagt Krammer. „Von einer dezidierten Schließung habe ich aber nie etwas vernommen. Klar ist aber schon, dass es hinsichtlich der Infrastruktur im Reichenauerhof Handlungsbedarf gibt. Doch wie auch immer dieser nun eingeleitete Prozess ausgeht, für mich ist schon klar, dass es ein Betreuungsangebot in Waidhofen oder zumindest im Umfeld geben muss. Dafür werde ich mich auch einsetzen.“ Für den Stadtchef sprechen einige Punkte für den jetzigen Standort des PFZ. „Ich kann mir gut vorstellen, dass im Reichenauerhof ein wunderbares inklusives Zentrum entsteht. Zudem sind wir dabei, eine Radweganbindung nach Wirts zu schaffen und haben mit dem Emil-Dorfbus in Wirts auch Möglichkeiten hinsichtlich der Mobilität.“

Zentralbetriebsrat beruhigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Große Unsicherheit herrscht aber nicht nur bei den Klientinnen und Klienten sowie deren Eltern, sondern auch bei den 64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Reichenauerhof. Sie fürchten um ihren Job. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seitens der regionalen Geschäftsführung über den Veränderungsprozess informiert. Als Vertreter des Zentralbetriebsrats der NÖ Gesundheits- und Pflegezentren wurde der Vorsitzende-Stellvertreter Rudolf Zeller um seine Teilnahme ersucht. Er beruhigt: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflege- und Förderzentrums Waidhofen/Ybbs müssen sich keine Sorgen um ihren Job machen.“

Verbleib im Landesdienstrecht zugesichert

Es habe bereits Gespräche des Zentralbetriebsrats mit dem Dienstgeber gegeben und dabei sei seitens der Landesgesundheitsagentur zugesichert worden, dass keine Arbeitsplätze abgebaut werden – auch nicht, wenn es tatsächlich zu einer Schließung des Standorts komme. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei auch geraten worden, keine schnellen Entscheidungen für die persönliche Zukunft zu treffen, da dieser Prozess sich in die Länge ziehen werde. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wie bisher dringend im PFZ Waidhofen/Ybbs an ihrem Arbeitsplatz benötigt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten,“ sagt Zeller und hält fest: „Unsere wichtigste Forderung war und ist, dass für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin eine Jobgarantie und der Verbleib im Landesdienstrecht möglich sein muss und das auch zugesichert wurde.

Sollte es dennoch zu einer Verlagerung des Standorts kommen, ist für die Betreuerinnen und Betreuer sowie die Bewohnerinnen und Bewohner das größte Anliegen, dass sie nicht getrennt werden. Hier sprachen auch die Geschäftsführung und der Zentralbetriebsrat gemeinsam mit dem Betriebsrat des Hauses aus, dies zu unterstützen.“