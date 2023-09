Konstruktives Gespräch zur Zukunft des Reichenauerhofs

Zuletzt herrschte große Unsicherheit über die Zukunft des Pflege- und Förderzentrums Waidhofen (PFZ) im Reichenauerhof. Die Eltern der hier untergebrachten Klientinnen und Klienten fürchten um den Standort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich Sorgen um ihren Job. Grund für die Verunsicherung sind Neuausrichtungspläne für die Betreuungseinrichtung. Seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) argumentiert man diese mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die eine Trennung der Lebensbereiche Wohnen und Arbeit vorsieht, spricht aber von einem „ergebnisoffenem Prozess“. Wie der NÖN zu Ohren kam, seien Eltern und Belegschaft allerdings seitens der LGA Anfang Juli von der sich abzeichnenden Schließung des Reichenauerhofs in Kenntnis gesetzt worden. Es sei vorgesehen, die Klientinnen und Klienten dann in umliegenden Einrichtungen unterzubringen, wurde erzählt.

LGA NÖ: Ergebnisoffener Prozess

Am Dienstag der Vorwoche gab es nun ein Gespräch von Elternvertreterinnen und Elternvertretern des PFZ Waidhofen mit Vertreterinnen und Vertretern der Abteilung Soziales und Generationenförderung des Landes Niederösterreich (GS5), der LGA und des NÖ Landesvereins für Erwachsenenschutz. Man sei an einem Tisch zusammengekommen, um einerseits einen Wissensgleichstand zwischen den Parteien herzustellen und andererseits, um gemeinsam an der Entwicklung der Handlungsoptionen weiterzuarbeiten, heißt es dazu seitens der Langesgesundheitsagentur. Der Fokus liege dabei auf der Erfüllung der Kriterien der UN-Behindertenrechtskonvention.

„Es handelt sich hierbei um einen ergebnisoffenen Prozess, welcher sich laufend in Weiterentwicklung befindet und daher noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird“, heißt es in der Stellungnahme der LGA. „Deshalb können etwaige Maßnahmen bzw. eine Zeitachse auch erst nach Abschluss dieses umfangreichen Prozesses genannt werden. Als zentrale Prozesselemente werden die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten und die Kontinuität der Betreuung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen.“ Ziel sei es, die Elternvertreterinnen und Elternvertreter bestmöglich in den Prozess einzubinden, zu begleiten und eine transparente Kommunikation sicherzustellen. Man woll den Weg jedenfalls gemeinsam fortführen.

Eltern wollen Erhalt des Standorts Waidhofen und Bewahrung der Gemeinschaft

Das Gespräch sei konstruktiv und wertschätzend gewesen, heißt es seitens der Elterninitiative Reichenauerhof, die sich in den letzten Wochen gebildet hat. „Es wurde uns zugesichert, dass sich der Entscheidungsprozess über die Zukunft des Reichenauerhofs erst im Anfangsstadium befindet. Wir hatten das Gefühl, dass unsere Anliegen, nämlich die Erhaltung eines Standorts in Waidhofen und die Bewahrung der Gemeinschaft der jungen Erwachsenen, gehört wurden und bei der Erarbeitung eines neuen Konzepts Berücksichtigung finden werden."