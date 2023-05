Internet-Betrüger erleichterten Waidhofner um 17.000 Euro

Internetbetrügern ging ein Mann aus Waidhofen an der Ybbs Ende April auf den Leim. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, durch seine Onlinebanking-App dazu aufgefordert worden sein, seine Zugangsdaten zu aktualisieren. Dem kam er nach.

Name von Freund missbräuchlich verwendet

Am nächsten Morgen musste er jedoch bei einem Blick aufs Konto feststellen, dass ihm in mehreren Angriffen Geldbestände in der Höhe von 17.115 Euro abgebucht und zum Großteil auf spanische Konten überwiesen wurden. Diese Konten lauten auf den Namen eines befreundeten Arztes aus Deutschland, dessen Name missbräuchlich verwendet worden sein dürfte. Ein geringer Betrag wurde auch auf ein österreichisches Konto überwiesen.

