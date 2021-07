2003 wurde das Parkdeck Schlosscenter mit seinen 296 Stellplätzen errichtet. Durch das städtische Bauamt wurden nun Schäden und Mängel, die hauptsächlich durch Probleme bei der Entwässerung entstanden sind, festgestellt.

Anfang Juli hat der Baubeirat der Stadt Waidhofen bei einer Sitzung nun die Grundsatzentscheidung gefällt, das Parkdeck einer Generalsanierung zu unterziehen.

„Im Sinne der Sicherheit für alle Nutzer des Parkdecks ist diese Sanierung dringend nötig“ Bürgermeister Werner Krammer

Würde man die Sanierung nicht zeitnah vornehmen, wäre durch das Voranschreiten der Schäden eine Sanierung in einigen Jahren nicht mehr möglich, heißt es dazu seitens der Stadt. Die Generalsanierung soll daher schon im kommenden Jahr zwischen März und November durchgeführt werden. „Im Sinne der Sicherheit für alle Nutzer des Parkdecks ist diese Sanierung dringend nötig“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Ziel ist es, während der gesamten Bauzeit immer mindestens eine der drei Ebenen geöffnet zu halten. So stehen immer etwa 90 Stellplätze zur Verfügung.“

Im Zuge der Generalsanierung des Parkdecks sollen die oberste Etage des Parkdecks gänzlich überdacht und das Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Damit möchte man einen Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energien in Waidhofen leisten.

Das Schlosscenter-Parkdeck wird aber nur eines von mehreren städtischen Gebäuden sein, das eine Photovoltaikanlage aufgesetzt bekommt. „Wir haben bei allen Standorten geprüft, ob die Installierung einer Photovoltaikanlage am Dach möglich ist. Diese Prüfung erfolgte hinsichtlich Statik, aber auch hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit der vorhandenen Transformatoren“, führt Krammer aus.

Ursprünglich habe man erwogen, neben dem Parkdeck auch die Eishalle und das Schlosscenter mit PV-Anlagen zu versehen. „Es hat sich jedoch herausgestellt, dass der vorhandene EVN-Trafo die erzeugte Energie dann gar nicht aufnehmen könnte.“ Es müsste also auch in das Netz investiert werden. Dass die Stadt diese Kosten übernehmen soll, sieht der Stadtchef jedoch nicht ein.

PV-Anlagen auf Schule und Kläranlage

Somit hat die Stadt eine Prioritätenliste in Sachen PV-Anlagen erstellt. Als Erstes sollen nun die Dächer des Schulzentrums im Bereich des Polytechnikums und des Sonderpädagogischen Zentrums (SPZ) sowie der Kläranlage mit Anlagen aufgerüstet werden. Das Parkdeck Schlosscenter und das Dach der Sporthalle, deren Sanierung derzeit gerade am Laufen ist, sollen dann, wenn die Erneuerungsarbeiten an beiden Gebäuden abgeschlossen sind, folgen.