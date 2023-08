Pilgerung am Stille-Nacht-Friedensweg

Der seit 2010 alljährlich durchgeführte Friedensmarsch des BildungsZentrums St. Benedikt wird heuer am Samstag, 2. September, von der Stille-Nacht-Gemeinde Oberndorf bei Salzburg in die Partnerstadt Laufen sowie nach Maria Bühel und über die über 500 Jahre alte Wallfahrtskirche Maria am Mösl zurück zur Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf führen. Die Wegbegleiter Peter Haberfehlner und Josef Penzendorfer werden der Pilgergruppe bei 12 Stationen spirituelle Impulse zum Thema „Frieden“ mit auf den Weg geben. Die Botschaft des Liedes „Stille Nacht“ berührt alle Menschen dieser Welt, in mehreren Kriegen wurde das Lied über Schützengräben hinweg gemeinsam gesungen. Der 2018 eingerichtete Friedensweg verläuft dort, wo einst der Textdichter Joseph Mohr sowie der Lehrer und Musiker Franz Gruber auf ihren Dienstwegen und auch zur denkwürdigen Christmette des Jahres 1818 unterwegs waren. Vier spezielle Kunstwerke wurden an den Eckpunkten des Weges aufgestellt, auf dem etwa 13 Kilometer langen Rundweg findet man zudem 12 Stationen mit Friedenssprüchen auf hölzernen Stelen, auf die unterwegs näher eingegangen wird. „Beten und Bitten um sowie Danken für den Frieden in Gottes wunderschöner Schöpfung wird dem Weg und dem gemeinsamen Gehen erneut tieferen Sinn verleihen“, ist Peter Haberfehlner überzeugt, und Josef Penzendorfer ergänzt: „Wir wollen Schritte für den Frieden setzen und auf dem Stille-Nacht-Friedensweg den inneren Frieden erwandern!“ Der Friedensmarsch findet bei jeder Witterung statt, Treffpunkt ist um 6:30 Uhr beim BildungsZentrum St. Benedikt, die Anreise erfolgt mit Kleinbussen bzw. in Fahrgemeinschaften. Anmeldungen sind unter 07477/42885 im BildungsZentrum St. Benedikt bis 25. August erforderlich.

Ein Teil des Weges wird auch schweigend zurückgelegt. Foto: NÖN, Penz