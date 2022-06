Waidhofen/Ybbs testet digitale Plattform LENIE

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Die Stadt Waidhofen ist eine von fünf niederösterreichischen Pilotgemeinden, in welcher der erste Prototyp von LENIE, einer digitalen Plattform zur Unterstützung des Dorf- und Gemeindelebens, eingesetzt wird. Die fünf Gemeinden aus allen Regionen des Landes wurden von einer Fachjury im Rahmen eines Bewerbungsprozesses ausgewählt. Während der Pilotphase werden sie von der NÖ.Regional begleitet. Bis Mai 2023 können Waidhofens Bürgerinnen und Bürger LENIE nun aktiv testen und weiterentwickeln.

LENIE steht für „Leben in Niederösterreich“. Ziel ist eine stärkere Vernetzung der Bevölkerung und die Einbindung möglichst vieler Personengruppen in ein aktives Dorf- und Gemeindeleben. So sollen Interaktion und Information der Bevölkerung rund um den Lebensmittelpunkt sichergestellt werden. Nach der Pilotphase im Mai 2023 wird die Plattform als Open-Source-Lösung Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden, Vereinen sowie der regionalen Wirtschaft oder Organisationen zur Verfügung stehen und kann von diesen auch weiterentwickelt werden. LENIE gliedert sich in unterschiedliche Module. Das erste Modul wird eine Ideenwerkstatt sein, in der Projektvorschläge, aber auch Anliegen deponiert werden können, die anschließend von den Bürgern selbst, von Unternehmen, Vereinen oder der Gemeinde unterstützt, übernommen oder umgesetzt werden können.

Infos: https://land-noe.at/lenie

