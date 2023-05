Lenker kam auf der Großen Kripp in St. Georgen/Reith von Straße ab.

Zu einer Fahrzeugbergung wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen am Reith in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf die L98 gerufen. Kurz vor 3 Uhr heulte die Sirene. Ein Pkw-Lenker war auf der Großen Kripp in Fahrtrichtung Opponitz links von der Straße abgekommen, in den Graben gestürzt und gegen einen Baum geprallt. Zum Glück blieb der Lenker bei dem Unfall unverletzt und konnte sein Auto noch selbstständig verlassen.

Am Pkw entstand erheblicher Schaden. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug und stellte es auf einem nahe gelegenen Platz ab. 23 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.