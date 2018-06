Die Wirkung der Naturgefahren auf die Raumplanung und die Wirkung der Raumplanung auf Naturgefahren – das waren im Großen und Ganzen die Themen der Planertagung, die am 18. und 19. Juni im Rothschildschloss in Waidhofen abgehalten wurde. Zahlreiche Experten diskutierten über verschiedene Maßnahmen und Notwendigkeiten, die bei der Raumplanung zu treffen sind, um dem Klimawandel und Naturkatastrophen entgegenzuwirken.

Hubert Siegel vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus stellte die europaweite Zusammenarbeit in der Raumplanung vor. | Magistrat

So wurden etwa europaweite Projekte zum Trinkwasserschutz und zur Hochwasserprävention vorgestellt. „Wir können in zwei Projekten in den europäischen Kooperationsprogrammen unsere Ideen mit Kollegen aus Nachbarstaaten diskutieren und weiterentwickeln“, berichtete Hubert Siegel vom Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Diese beiden Projekte nennen sich Camaro-D und Proline-Ce und wurden von Siegel im Zuge der Tagung auch vorgestellt.

Während Camaro-D die Entwicklung von Landnutzung im Donaueinzugsgebiet gemeinsam mit 14 Projektpartnern in neun Ländern verfolgt, erstreckt sich Proline-Ce über den gesamten mitteleuropäischen Raum. Auch die Stadt Waidhofen ist Teil dieses Projekts, das sich den verbesserten Schutz der Trinkwasserressourcen und vor Hochwasser und Dürre zum Ziel gesetzt hat. Mittels integrierter Landnutzung und intensiver Zusammenarbeit will man so Schutz für das und vor dem Wasser erzielen.

950 Millionen Euro für Hochwasserschutz

Am zweiten Tag der Tagung widmeten sich die Planer ganz dem Thema Hochwasserschutz. Seit es beim Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002 in NÖ zu Schäden in der Höhe von 1,2 Milliarden Euro kam, wurden 550 Hochwasserschutzprojekte im Wert von 950 Millionen Euro umgesetzt. „Jetzt ist es wichtig, dass durch richtige Raumplanung neue Gefahrenzonen von vornherein vermieden werden“, unterstrich der Bereichsleiter Wassermanagement des Landes NÖ Martin Angelmaier. Der Ingenieurkonsulent für Raumplanung und Raumordnung Andreas Lotz ergänzte: „Mit der Raumplanung ist es wie mit der Gesundenuntersuchung – vorbeugen ist besser und kostengünstiger als heilen.“