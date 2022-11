"1000things"-Ranking: Waidhofen/Ybbs ist eine Reise wert

Die Online-Plattform 1000things, die sich als Guide für ein modernes Stadt- und Landleben versteht, hat erstmalig ein Ranking der zehn sehenswertesten Reiseziele Österreichs veröffentlicht. Unter den zehn Orten, die man 2023 besucht haben sollte, findet sich die Stadt Waidhofen bereits auf Platz zwei – gleich hinter Altaussee und noch vor Bad Gastein.

Erstellt wurde das Ranking von einer redaktionsinternen Jury, die in ganz Österreich aktiv ist. In die Liste aufgenommen wurden jene Städte und Gemeinden, die mit Ausflugsmöglichkeiten, Erholungswert und kulinarischem Angebot besonders punkten konnten.

„Waidhofen an der Ybbs ist definitiv die charmanteste Kleinstadt im niederösterreichischen Mostviertel“, heißt es auf der Online-Plattform. Die „Stadt der Türme“ punkte mit ihrem mittelalterlichen Flair, ihrem vielfältigen Kulturangebot und tollen Freizeiteinrichtungen für sämtliche Altersgruppen. Als guter Einstieg, um Waidhofen kennenzulernen, wird eine Nachtwächterführung empfohlen. Auch das Erklimmen des Schlossturms, ein Besuch des 5e-Museums und der Filmbühne sowie eine Fahrt am Ybbstalradweg werden angeregt. Kulinarisch überzeugten der Schlosswirt, das Gasthaus am Grasberg und das Momo von Verena und Thomas Sykora. Empfohlen wird außerdem ein Besuch der Konditoreien Piaty und Erb sowie ein „abendlicher Absacker“ in der Sundowner Bar im Schloss an der Eisenstraße oder der Unique Cocktailbar.

„Wir möchten die Menschen zum Reisen im eigenen Land inspirieren“, erklärt Chefredakteurin Viktoria Klimpfinger. „Immerhin gibt es in Österreich so viele sehenswerte Regionen. Bei der nächsten Urlaubsplanung sollte man diese zehn Orte deshalb unbedingt am Schirm haben.“ Bürgermeister Werner Krammer zeigt sich von der Auszeichnung erfreut: „Waidhofen ist eine wunderschöne Stadt mit vielfältigem Angebot. Dass wir im Ranking von 1000things Platz zwei belegt haben, ist eine große Ehre für uns.“

https://www.1000things.at

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.