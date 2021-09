Die Arbeiten an dem neuen öffentlichen Ybbs-Badeplatz kurz vor der Weitmann-Brücke auf der Zell sind fürs Erste abgeschlossen. Der Platz wurde nun mit einem Bagger planiert. „Wir haben nun möglichst viel ebene Fläche geschaffen und werden das jetzt mal so lassen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). „Ob wir noch Schotter aufbringen bzw. eine Möblierung schaffen, entscheiden wir erst.“ Toiletten sind jedenfalls keine angedacht, auch eigene Parkflächen für die Badenden sind nicht vorgesehen. „Allenfalls werden wir ein paar Parkflächen entlang der Schmiedestraße markieren“, sagt der Stadtchef. „Ich gehe aber davon aus, dass der Platz hauptsächlich von Einheimischen genutzt wird und da die wenigsten mit dem Auto kommen.“ Man werde das aber beobachten und gegebenenfalls bedarfsorientiert reagieren.

Wie die NÖN berichtete, ließ das Projekt die Wogen in der Juni-Sitzung des Waidhofner Gemeinderats hochgehen. SPÖ und Liste FUFU stieß sauer auf, dass der Bürgermeister den Punkt ohne die anderen Fraktionen zu informieren via Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung gehievt hatte. Die WVP begründete das damit, dass man erst kurz zuvor erfahren habe, dass die Grundlagen für einen Beschluss am Tisch lägen und man das Projekt noch rechtzeitig für die heurige Badesaison umsetzen wolle.

Stadtchef: Für nächstes Jahr alles vorbereitet

Vor zwei Wochen bemängelte SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger, dass trotz Dringlichkeitsbeschluss noch immer nichts umgesetzt worden sei. Kurz danach wurden die Arbeiten aufgenommen. Die Verzögerung erklärte Bürgermeister Werner Krammer (WVP) mit der umwelt- und wasserrechtlichen Abklärung. Nun meldete sich auch FUFU-Stadtrat Martin Dowalil via Facebook zu Wort. Er wirft dem Stadtchef „Pflanzerei der anderen Fraktionen“ vor. Wochenlang sei nichts passiert. Erst Mitte August seien die Arbeiten vorgenommen worden. Aus der Liegewiese sei ein planiertes Schotter-Sand-Band geworden, beklagt Dowalil und fragt sich, warum die Umgestaltung nicht im September mit allen Fraktionen durchbesprochen werden konnte.

„Wir haben versucht, das so schnell wie möglich umzusetzen“, sagt Bürgermeister Krammer. „Dass wir jetzt kein Badewetter mehr haben, ist leider so. Für nächstes Jahr ist nun aber alles vorbereitet.“