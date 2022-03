Gemeinderat Waidhofen/Ybbs: Änderung bei Ausschüssen

Nachdem die kon stituierende Sitzung des Waidhofner Gemeinderats am Montag der Vorwoche wegen der Covid-Erkrankung von Bürgermeister Werner Krammer nicht stattfinden konnte, soll sie nun am kommenden Montag, 14. März, über die Bühne gehen.

Wie die NÖN berichtete, haben sich WVP, SPÖ und Liste FUFU bereits auf eine Zusammenarbeit für die nächsten fünf Jahre geeinigt. Wie diese konkret ausschauen wird, soll noch im Vorfeld der Sitzung bei einem Pressegespräch erläutert werden.

Wie berichtet, kommt es bei den Gemeinderatsausschüssen zu einigen Verschiebungen bei den Zuständigkeiten. So gibt es künftig keine eigenen Ausschüsse mehr für die Bereiche Gesundheit, Personal und Wohnen. Für den Gesundheitsbereich gebe es einen Arbeitskreis, hält Stadtchef Werner Krammer fest. Dieser wird von Stadträtin Beatrix Cmolik (WVP) und Gemeinderat Karl Streicher (WVP), die beide nun aus der Gemeindepolitik ausscheiden, geleitet. Es handle sich hier um einen Verein, in dem keine aktiven Gemeinderäte aktiv sein müssten, hält Krammer fest. Wie dieser Arbeitskreis in Zukunft personell besetzt sein werde, werde man sich noch anschauen.

Die Personalagenden sind künftig beim Finanzausschuss beheimatet und der Liegenschaftsausschuss wird nun auch für die Wohnraumentwicklungen zuständig sein. Der Integrationsbereich soll im Ressort „Soziales und Gesellschaft“ verankert werden.

Darüber hinaus gibt es auch wieder Gemeinderäte mit besonderen Aufgaben. Siehe Infobox.

