Gemeinderatswahl in Waidhofen/Ybbs: FUFUs halten Mandatsstand

Ein leichtes Plus von 1,1 Prozentpunkten konnte die Liste FUFU am Wahlabend einfahren. Die Farblosen Unabhängigen Formierten Uniformierten steigerten sich von 10,2 auf 11,3 Prozent. Nach der Verdoppelung der Mandatszahl vor fünf Jahren bleibt der Mandatsstand der Bürgerliste mit vier Sitzen allerdings unverändert. Damit kann die Liste FUFU ihren Stadtsenatssitz halten.

Trotz des prozentuellen Zugewinns fiel die Wahlanalyse von FUFU-Chef Martin Dowalil am Sonntag einigermaßen ernüchternd aus. Schließlich ist die Liste FUFU nun nur noch viertstärkste Kraft im Waidhofner Stadtparlament. „Wichtig ist aber, dass wir kein Mandat verloren haben“, sagte Dowalil. „Hätten wir verloren, hätte ich die Sache beendet. Da wäre ich nicht mehr motiviert gewesen.“ Man werde nun mal schauen, wie die Zusammenarbeit im Gemeinderat weitergehe, meinte Dowalil. Was die MFG betrifft, so verurteile er niemanden, stellte der FUFU-Chef klar. Dass die neue Partei aber so stark abschneiden werde, habe ihn überrascht. „Vielleicht machen sie aber eh wertvolle Ausschussarbeit“, merkte Dowalil an und hielt fest: „Wichtig ist, dass die Absolute der WVP weg ist. Damit habe ich nicht gerechnet und dafür bin ich dankbar.“ Seinem SPÖ-Kollegen Armin Bahr gratulierte Dowalil zum Wahlerfolg.

Die vier Mandate der Liste FUFU werden nach der Listenreihung vergeben. Das heißt, dass es keine Änderungen geben wird. Neben Dowalil werden Ursula Schrefl, Robert Grurl und Sylvia Tazreiter die Liste FUFU im Gemeinderat vertreten.

