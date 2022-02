Gemeinderatswahl in Waidhofen/Ybbs: SPÖ verteidigt Platz zwei

Wissen, was in Waidhofen fehlt

„Ich gratuliere unserem Spitzenkandidaten Armin Bahr und seinem Team zu diesem sensationellen Erfolg. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und gezeigt, dass sie wissen, was in Waidhofen fehlt: nämlich Politik mit sozialdemokratischer Handschrift, die sich der Probleme der Bürgerinnen und Bürger sowie der Herausforderungen der Zukunft glaubhaft annimmt.“

Franz Schnabl

SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzender



Denkzettel für ÖVP-Machtpolitik

„Die Machtpolitik der ÖVP hat heute einen deutlichen Denkzettel erhalten und wurde abgewählt. Gute Politik fängt in den Gemeinden an, das haben die Wählerinnen und Wähler in Waidhofen bestätigt.“

Wolfgang Kocevar

SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer



Haltung zeigen bewährt sich

„Ich gratuliere Armin Bahr und seinem Team zu diesem Erfolg. Es hat sich ausgezahlt, dass die SPÖ Waidhofen in den letzten fünf Jahren nicht gegen jemanden gearbeitet, sondern die Anliegen der Bevölkerung in den Mittelpunkt gestellt hat. Armin Bahr und sein Team haben erkannt, was die Leute bewegt. Der Erfolg der SPÖ Waidhofen stärkt die Sozialdemokratie im ganzen Bezirk. Es wurde eindrucksvoll gezeigt, dass die Menschen mit sozialdemokratischen Werten erreicht werden. Man sieht, Haltung zeigen bewährt sich.“

Ulrike Königsberger-Ludwig

SPÖ-Bezirksvorsitzende