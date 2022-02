Gemeinderatswahl in Waidhofen/Ybbs: UWG verpasst den Einzug

Bitter fiel das Wahlergebnis für die UWG aus. Bereits 2017 fuhr die von Friedrich Rechberger gegründete Bürgerliste ein desaströses Ergebnis bei der Wahl ein. Damals verlor man fünf von sechs Mandaten und kam auf nur mehr 4,6 Prozent. Am Sonntag musste die UWG, die vom ehemaligen FPÖ-Mandatar Karl-Heinz Knoll in die Wahl geführt wurde, weitere 3 Prozentpunkte einbüßen. Sie kam auf nur noch 1,6 Prozent und verpasste damit den Einzug in den Gemeinderat.

UWG-Spitzenkandidat Karl-Heinz Knoll zeigte sich am Wahlabend enttäuscht. „Das Thema Impfpflicht hat den Ausgang dieser Wahl bestimmt. Die wichtigen Themen für Waidhofen sind dadurch auf der Strecke geblieben“, sagte Knoll. „Dass die UWG nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist, ist schade.“ Leider habe man nur kurz Zeit gehabt, die Themen der UWG den Leuten schmackhaft zu machen, fügt der Spitzenkandidat an und verweist damit auf seinen fliegenden Wechsel von der FPÖ zur UWG, deren Antreten bei der Gemeinderatswahl eigentlich schon abgeblasen war. „Wir werden unsere Themen aber trotzdem weiter verfolgen, sagt Knoll. Auch ohne Gemeinderatsmandat möchte er mit seinem kleinen Team weiterhin für die Bürgerliste in Waidhofen aktiv bleiben.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren