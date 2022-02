Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs: Sieben Sitze für Impfskeptiker MFG

Klarer Gewinner der Gemeinderatswahl ist die impfkritische „Partei für Menschen, Freiheit und Grundrechte“ (MFG). Die MFG kam bei ihrem ersten Antreten aus dem Stand auf 17,1 Prozent der Stimmen. Das ist hinter WVP und SPÖ Platz drei im Waidhofner Gemeinderat. Die MFG zieht somit mit sieben Mandataren in den Gemeinderat ein und erhält zwei Stadtsenatssitze.

Für die Medien nahm sich Durst am Wahlabend im Rathaus nur kurz Zeit. „Die MFG stellt den Menschen in den Mittelpunkt“, sagte er. „Das Wahlergebnis zeigt, dass wir das auch erreicht haben, obwohl das in dieser Zeit als neue Partei schwierig war.“ Umso mehr wertet er das Wahlergebnis der MFG in Waidhofen als „vollen Erfolg“. Mit 15 Kandidatinnen und Kandidaten mit unterschiedlichsten Kompetenzen sei die MFG in Waidhofen gut aufgestellt, sagte Durst weiter und hielt fest: „Die Impfkritik ist nicht unser Hauptinhalt.“

Wer die sieben MFG-Mandate besetzen wird, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest. Bei der Besetzung werde man nicht nach der Listenreihung, sondern nach Kompetenzen vorgehen, gab Durst an. „Dieses Wahlergebnis hat uns sehr überrascht“, sagte der MFG-Spitzenkandidat am Montag. „Wir haben von vier Mandaten und einem Stadtsenatssitz geträumt. Jetzt haben wir sieben Mandate und zwei Stadtsenatssitze. Wir werden uns jetzt die nächsten Tage zusammensetzen und abklären, wer nun in den Gemeinderat möchte und wer welche Aufgaben übernehmen könnte.“

Sich selbst könnte sich Durst als Stadtrat für Sport und Gesundheit gut vorstellen. Er müsse aber nicht zwangsläufig einen Stadtsenatssitz besetzen, wenn ihm das Fachgebiet nicht liege, sagt er. Auch Kontrollaufgaben im Gemeinderat zu übernehmen, kann sich der MFG-Mandatar vorstellen.

Klubzwang werde es bei der MFG im Gemeinderat jedenfalls nicht geben, kündigte Durst an. „Damit würden wir gegen die Freiheit, die wir einfordern, selbst verstoßen“, sagt er. „Es wird bei uns sicher keinen blinden Gehorsam geben. Das wäre ein Widerspruch.“

