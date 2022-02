Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs: SPÖ auf der Zell stark

7.057 Stimmen wurden bei der Gemeinderatswahl am Sonntag abgegeben. 103 davon waren ungültig. Von den 6.954 gültigen Stimmen entfielen 2.871 auf die WVP, 1.508 auf die SPÖ, 1.189 auf die MFG, 782 auf die Liste FUFU, 280 auf die FPÖ, 213 auf die Grünen und 111 auf die UWG.

Die WVP verlor gegenüber 2017 in allen 15 Wahlsprengeln. Die höchsten Verluste verzeichnete man mit -32,4 Prozent in Windhag. Hohe Verluste musste die WVP auch in den anderen Landgemeinden verzeichnen: -25,6 Prozent in Konradsheim, -21,6 Prozent in St. Leonhard/Walde und -20,7 Prozent in St. Georgen/Klaus. Dennoch hält die WVP in allen Landgemeinden weiterhin eine absolute Mehrheit, am beeindruckendsten mit 65,7 Prozent in St. Leonhard. Ansonsten verfügt die WVP nur noch in Wirts über eine absolute Mehrheit.

Die SPÖ schnitt bei der Wahl vor allem im Ortsteil Zell stark ab. In der einwohnerstarken Weitmannsiedlung überholte sie sogar mit 30,6 Prozent die WVP, die auf nur 23,6 Prozent kam. Auch in den restlichen Zeller Wahlsprengeln trennt die SPÖ nun nicht mehr viel von der WVP. Stärker verloren hat die SPÖ lediglich wie schon 2017 im ehemals roten Raifberg. Dort gab es ein Minus von 8,7 Prozent. Leichte Verluste verzeichnete man in St. Leonhard/Walde und Wirts.

Die Liste FUFU war vor allem im innerstädtischen Bereich stark. Den Top-Wert erzielte man mit 15,2 Prozent im Sprengel 2 (Pocksteinerstraße). Den höchsten Zugewinn gab es mit +6,3 Prozent in Wirts. Aber auch leichte Verluste mussten in manchen Sprengeln hingenommen werden. Die FPÖ verlor bis auf Windhag in allen Sprengeln. Die Grünen konnten nur in den Landgemeinden und Raifberg ganz leicht zulegen. Bei der UWG stand nirgends ein Plus. Die MFG trumpfte vor allem in St. Georgen/Klaus und Windhag groß auf. Aber auch in den anderen Landgemeinden sowie in der Weitmannsiedlung war die neue Partei stark. -ak-

