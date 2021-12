Gemeinderatswahl: Waidhofner VP tritt mit 80 Kandidaten an

Mit 80 Kandidatinnen und Kandidaten geht die WVP von Bürgermeister Werner Krammer bei der Gemeinderatswahl im Jänner in die Wahl. Das ist das größte WVP-Team seit fast vier Jahrzehnten. Wie die Liste genau aussieht, wollte der Stadtchef bis Redaktionsschluss noch nicht verraten. Nur so viel wurde per Presseaussendung bekannt gegeben: Vom Studenten bis zur Pensionistin, von der Unternehmerin bis zum Polizisten, vom Angestellten bis zur Landwirtin seien Menschen mit unterschiedlichsten Lebensgeschichten mit dabei. Fast die Hälfte von ihnen seien unter 40 und fast die Hälfte komme aus den Ortsteilen. Rund zwei Drittel im Team seien neu. „Der Waidhofner Weg ist der Weg des Miteinanders“, sagt Krammer. „Dass wir diesen Weg weitergehen wollen, zeigt dieses Team.“ Bis spätestens Mittwoch, 12 Uhr, muss der Wahlvorschlag der WVP am Magis trat einlangen.

„Die Wahl am 30. Jänner ist nicht irgendeine“, sagt der Bürgermeister. „Bei dieser Entscheidung geht es darum, wie wir unsere gemeinsame Heimat in den nächsten fünf Jahren miteinander gestalten wollen.“ Das Team für die Wahl werde dem Namen Waidhofner Volkspartei gerecht, meint der Stadtchef. „Es ist ein Team, das die Breite des Lebens in Stadt und Land abdeckt, eine richtige Waidhofen-Bewegung. Dieses Engagement in einer Zeit wie dieser zeigt, wie wichtig den Menschen Waidhofen ist, wie groß die Verbundenheit ist.“

Elf WVP-Mandatare nicht mehr im Team

Nicht mehr mit dabei sind gleich elf WVP-Mandatare. So treten die Stadträtinnen Beatrix Cmolik und Nadja Koger nicht mehr an, ebenso wie Stadtrat Fritz Hintsteiner. Auch die Gemeinderäte Editha Hafner, Ulrike Bauer, Edith Schiebel, Herwig Rohringer, Manfred Haselsteiner, Christoph Dahdal, Karl Streicher und Eva Maria Scherzenlehner finden sich nicht mehr auf der Liste. Neu dabei sind Julia Winkler und Lukas Hintsteiner. Winkler ist 33 Jahre alt und arbeitet als EU-Projektmanagerin im Landesdienst. Der 28-jährige Hintsteiner kommt aus St. Georgen/Klaus und ist technischer Projektleiter.

Bei der WVP geht man wie schon die letzten Jahre mit einem Vorzugsstimmenmodell ins Rennen. Lediglich der Stadtchef ist als Nummer eins gesetzt. Auf eine Auftaktveranstaltung verzichtet man heuer. Am 10. Jänner sollen die Kandidatinnen und Kandidaten der Presse präsentiert werden.