MFG-Team nun für Waidhofner Gemeinderat komplett

Die Liste „Menschen, Freiheit, Grundrechte - MFG“ hat am Dienstag in der Früh die Liste an Personen präsentiert, die sie im Gemeinderat vertreten wird.

Es sind dies neben Wolfgang Durst und Sonja Schwentner, die bereits als Kandidaten für den Stadtsenat feststanden Karin Teufel, Ingrid Buchinger, Astrid Tanzer, Sabrina Grillenberger und Markus Hönickl. „Es wollten sich viele mehr an der Gemeindearbeit beteiligen, aber wir mussten uns auf sieben Sitze beschränken“, teilt Wolfgang Durst mit.

Dass es aufgrund der Corona-Erkrankungen von Armin Bahr (SPÖ) und Martin Dowalil (FUFU) noch keine konkreten fraktionsübergreifende Gespräche geben konnte, bedauert Durst. „Leider hat erst ein kurzes Gespräch mit der stimmenstärksten Wahlpartei stattgefunden, alle anderen Gespräche konnten auf Grund gesetzlicher Bestimmungen und Verordnungen nicht durchgeführt werden“, sagt Durst.

Er setzt auf Kooperation. Durst: „Ich hoffe in den nächsten Tagen auf ein Wir-Waidhofen-Gespräch, wie es in den Wochen vor der Wahl versprochen wurde, weil nur gemeinsam die Zukunft gestaltet werden kann.“

