Nach Gemeinderatswahl in Waidhofen/Ybbs: WVP-Stadtchef sucht Partner

Acht von bislang 26 Mandaten und damit die absolute Mehrheit im Stadtparlament hat die Waidhofner Volkspartei von Bürgermeister Werner Krammer bei der Gemeinderatswahl am 30. Jänner verloren. Mit 18 Mandaten bleibt die WVP freilich die stimmenstärkste Partei im 40 Sitze zählenden Gemeinderat.

Stadtchef Krammer möchte weiterhin für das Amt des Bürgermeisters zur Verfügung stehen. Das Vertrauen seiner Partei hat er. Da der Bürgermeister aber vom Gemeinderat gewählt wird, braucht Krammer für die Fortführung seines Amtes die Unterstützung des politischen Mitbewerbs. Wird er wiedergewählt, muss er sich auch für die künftige Gemeindearbeit Partner ins Boot holen. Eine Mehrheit hätte die WVP mit der SPÖ (9 Mandate) der Liste FUFU (4) und der MFG (7).

Erste Gespräche hat der WVP-Stadtchef bereits mit SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr, FUFU-Chef Martin Dowalil und dem MFG-Listenersten Wolfgang Durst geführt. „Mein Eindruck war, dass alle um eine konstruktive Zusammenarbeit bemüht sind“, sagt Krammer. Wie die Mehrheitsfindung im Gemeinderat künftig erfolgen wird, ist derzeit allerdings noch offen. Ende der Vorwoche sah es so aus, als ob es künftig projektbezogene Zusammenarbeiten der WVP mit der SPÖ und der Liste FUFU geben könnte. Eine fixe Koalition schien eher kein Thema zu sein. „Ich glaube nicht, dass sich eine Partei da rauf einlässt“, sagte Krammer. „Ich möchte aber schon Schnittmengen definieren und herausfinden, wo die Knackpunkte liegen und was die absoluten No-Gos sind. Ich bin offen für neue Wege.“

Anfang der Woche gab sich der Stadtchef über die Art und Weise einer möglichen Zusammenarbeit noch zugeknöpft. In einer nächsten Gesprächsrunde gehe es nun darum, herauszufinden, mit wem man als vertrauensvollen Partner zusammenarbeiten könne. „Meiner Meinung nach braucht es aber schon eine Vereinbarung, die Verbindlichkeiten festlegt“, so der Stadtchef. „Ich weiß nicht, ob das freie Spiel der Kräfte die optimale Lösung ist.“

SPÖ-Chef Armin Bahr kann sich eine Zusammenarbeit mit WVP und Liste FUFU grundsätzlich vorstellen. „Mit beiden Parteien haben wir schon die letzten fünf Jahre zusammengearbeitet“, sagt er. „Da weiß man, wie man dran ist.“ Konkret präferiert Bahr eine Zusammenarbeit bei gewissen Projekten und Themen, wobei man diese vorab durchaus festlegen könnte. „Ein fixes Arbeitsübereinkommen schließe ich aber aus“, sagt Bahr. „Wir werden sicher keinen Freifahrtsschein für die WVP ausstellen.“

Ähnlich sieht das die Liste FUFU. „Mit der WVP, der SPÖ und der Liste FUFU gibt es drei Parteien im Gemeinderat, die an einem Strang für Waidhofen ziehen wollen. Ich gehe da von einer guten Zusammenarbeit aus“, sagt er, stellt aber klar: „Wir wollen kein fixes Arbeitsübereinkommen. Was ich mir vorstellen kann, ist ein Arbeitspapier, wo alle vorlegen, was sie wollen. Wir werden aber sicher nicht jeden Beschluss mittragen. Wenn Projekte gut sind, werden wir mitgehen, sind sie es nicht, gehen wir nicht mit. Die Liste FUFU wird weiterhin Ecken und Kanten haben.“

Liste FUFU plädiert für Stadtchef Krammer

Bei einem ersten Gespräch zwischen Dowalil und Stadtchef Krammer in der Vorwoche konnten Unstimmigkeiten persönlicher Natur ausgeräumt werden. „Wir hatten menschlich noch einiges aufzuarbeiten“, sagt Dowalil. Bei der Bürgermeisterwahl im Gemeinderat werde die Liste FUFU für Krammer stimmen, kündigt er an. „Die WVP hat die Mehrheit der Wählerstimmen bekommen. Damit steht ihr der Bürgermeister zu. Ich plädiere für einen Bürgermeister Werner Krammer“, sagt der FUFU-Chef.

Eine Koalition von SPÖ und FUFU mit der MFG sowie wahlweise der FPÖ oder den Grünen, die rein rechnerisch auch möglich wäre, schließen SPÖ und Liste FUFU aus.

MFG-Nummer-eins Wolfgang Durst möchte mit beiden ebenso wie mit der FPÖ reden, nicht jedoch mit den Grünen. „Der Grünen-Spitzenkandidat hat uns als Rattenfänger bezeichnet, da erübrigt sich für mich jede Kommunikation.“ Bei der Bürgermeisterwahl werde er persönlich nicht für Krammer stimmen, gibt Durst an. „Er hat die Maßnahmen der Bundespartei auf Gemeindeebene mitgetragen und massiv Werbung für die Impfstraße gemacht“, begründet er dies.

