Neujahrsempfang in Waidhofen/Ybbs: Die Handschrift aller drei Partner

Werbung

Unter dem Motto „Miteinander Zukunft vorausdenken“ lud die Stadt Waidhofen am Freitag nach zwei Jahren Pause wieder in den Kristallsaal von Schloss Rothschild zum Neujahrsempfang.

Den Auftakt machte eine Podiumsrunde, zu der Moderator Tom Bläumauer heuer mit Unternehmerin Verena Sykora, Pädagogin Marlene Offenberger und Architektin Felicitas Baldauf drei Frauen, die in Waidhofen beruflich oder familiär Fuß gefasst haben, begrüßen konnte. Einig waren sich alle drei darüber, dass die Lebensqualität in Waidhofen eine hohe sei. So lobte etwa Sykora die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt oder das breite Freizeitangebot. Offenberger wiederum sprach über die Herausforderungen in der Kleinkinderbetreuung, während Baldauf Waidhofen eine Vorreiterrolle in architektonischen Belangen zugestand, gleichzeitig aber auch eine weitere nachhaltige Stadtentwicklung forderte. Dabei äußerte sie auch den Wunsch nach einer Begegnungszone vom Hauptbahnhof bis zum Krankenhaus.

Im Anschluss legten die Vizebürgermeister Mario Wührer (WVP) und Armin Bahr (SPÖ) mit Stadtrat Martin Dowalil (FUFU) die Schwerpunkte ihrer gemeinsamen Arbeit für Waidhofen dar. Auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möchte SPÖ-Chef Bahr den Fokus legen. Er kündigte eine Sanierungs- und Bauoffensive im Kinderbetreuungsbereich an. Für ein zufriedenstellendes Angebot brauche es mehr Flexibilität und gut ausgebildete Elementarpädagogen. Als wichtige Errungenschaft des letzten Jahres hob Bahr die Begegnungszone in der Innenstadt hervor. Die Idee einer derartigen Zone vom Bahnhof bis zum Krankenhaus fand er charmant.

WVP-Vizebürgermeister Wührer berichtete über den Naturpark Ybbstal und unterstrich die Wichtigkeit der Bauernschaft bei der Pflege der Kulturlandschaft. Den Wirtschaftspark Ybbstal nannte er ein Erfolgsmodell. Im Wohnbereich sei für ihn wie bei der Kinderbetreuung die Wahlfreiheit zentral.

Wohnbedarfsanalyse und klimaaktive Sanierung

Für FUFU-Chef Dowalil ist hingegen das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese ein Auslaufmodell. Er verwies auf die Wohnbedarfsanalyse, die die Stadt unlängst in Auftrag gegeben hat. Diese solle der Stadt dann als Leitfaden bei künftigen Projekten dienen. Durch klimaaktive Sanierungsprojekte, vereinfachte Siedlungsstraßenquerschnitte und den weiteren Ausbau des Radwegnetzes möchte er Waidhofen noch klimafitter machen. Der Wirtschaftspark Kreilhof sei tatsächlich ein Best-Practice-Beispiel, auch wenn begrünte Dächer fehlen würden.

Nach drei von Krisen geprägten Jahren sei er der Meinung, dass man sich auf Unsicherheiten einlassen müsse, sie aber nicht fürchten dürfe, meinte dann Bürgermeister Werner Krammer (WVP) in seiner Ansprache. „Stattdessen braucht es Visionen und den Blick auf das große Ganze, um die Zukunft selbst gestalten zu können.“ Der Waidhofner Weg zeichne sich durch Zusammenarbeit aus, hielt Krammer fest.

Ökonomie, Ökologie und Soziales im Fokus

So trage das Programm für die Stadt im Jahr 2023 sowie in den nächsten fünf Jahren die Handschrift aller Partner der Stadtkoalition. „Dieses Programm ist geprägt von den drei großen Themen Ökologie, Ökonomie und Soziales, die gleichzeitig die drei Säulen der Nachhaltigkeit sind“, sagte der Stadtchef. „Wirklich gute Projekte finden sich in ihrer Schnittmenge.“

Als Beispiele dafür nannte Krammer den beta campus auf der Zell. Heuer sollen die Rahmenbedingungen finalisiert werden und die Planungen und Ausschreibungen erfolgen, damit 2024 mit den Bauarbeiten gestartet werden kann. Der Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums am EVN-Areal samt Synergiemaßnahmen beim Landesklinikum sei ein weiteres derartiges Projekt. Ebenso nachhaltig sei der Wirtschaftspark Kreilhof, wo die Stadt nun ihre Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe bündeln, das Wertstoffzentrum neu errichten und den Freiwilligen Feuerwehren Waidhofen-Stadt und Zell eine neue Heimatstätte schaffen möchte. Als viertes Beispiel für vorausschauende Stadtentwicklung nannte der Stadtchef die Wohnprojekte am Lokalbahnhof, am beta campus und in der Hammergasse sowie die grundlegende Sanierung der Wohnbauten in der Ybbsitzer Straße. Damit schaffe man Frequenz rund um die Innenstadt, meinte er.

„Mit diesen Projekten verfolgen wir unsere Vision 2030, mit der sich Waidhofen als Dienstleistungs- und Versorgungszentrum für das Ybbstal und das benachbarte Oberösterreich weiter etablieren möchte“, sagte der Bürgermeister. „Unser Ziel lautet Wachstum, aber kein unkontrolliertes, sondern eines, das den drei Säulen der Nachhaltigkeit verpflichtet ist.“ Wichtig sei es nun, weiter auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu pochen. „Vieles ist hier in den letzten drei Jahren abhanden gekommen und muss nun wieder neu gelernt werden.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.