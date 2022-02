Waidhofen/Ybbs: FPÖ-Ärger auf FUFU wegen Plakaten

Dies zeige, wie respektlos die Liste FUFU gegenüber anderen Parteiwerbern agiere, meint Gschwandegger. Man habe, als man unterwegs war, um die FUFU-Transparente aufzuhängen, eines der beiden besagten FPÖ-Plakate beim Kreisverkehr am Eberhardplatz am Boden liegend und das andere nur mehr an einem Kabelbinder hängend vorgefunden, stellt FUFU-Chef Martin Dowalil auf NÖN-Nachfrage klar. Das eine Plakat habe man aufgehoben und das andere, aufgrund des herrschenden Sturms, abgezwickt. Beide Plakate habe man dann sicher verwahrt vor Ort zurückgelassen. Erst dann habe man das FUFU-Transparent aufgehängt, führt Dowalil aus. „Das war vielleicht nicht ganz sauber. Es steckt jedoch keinerlei Bösartigkeit dahinter und schon gar nicht haben wir eines der Plakate heruntergerissen.“

