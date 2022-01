Waidhofner Volkspartei: Ersten 30 werben um die Mandate

Als größtes Team seit vier Jahrzehnten präsentierte Bürgermeister Werner Krammer am Montag seine Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 30. Jänner. 23 Frauen und 57 Männer stellen sich einem Vorzugsstimmenwahlkampf, bei dem jeder und jede die gleiche Chance hat, in den Gemeinderat einzuziehen.

„Wir haben uns erneut für ein freies Vorzugsstimmenmodell entschieden, bei dem jeder und jede die gleichen Chancen besitzt“, sagt Listenführer Bürgermeister Werner Krammer. Allein Krammer ist als Nummer eins gesetzt. WVP-Wähler haben indes die Möglichkeit, zusätzlich zu Krammer für drei weitere Kandidaten zu votieren, an die gemäß der Reihung drei, zwei und ein Punkt im Vorzugsstimmenmodell zugerechnet werden.

Zusätzlich können natürlich auch reine Vorzugsstimmen für Krammer oder reine Parteistimmen abgegeben werden. „Tatsächlich ist es so, dass die ersten dreißig Kandidatinnen und Kandidaten – zehn Frauen und 20 Männer – einen aktiven Vorzugsstimmenwahlkampf führen werden, und das gemeinsam mit den weiteren 50 Gelisteten. Tatsächlich hat aber jeder und jede die gleichen Chancen“, sagt Krammer.

Geste an die Jugend und Überraschungskandidaten

Die Jugend auf der WVP-Liste ist weiblich: Als jüngste Kandidatinnen gehen die 20-jährige Studentin Lea Kogler und die gleichaltrige Buchhalterin Lisa Fuchsluger ins Rennen, flankiert von der Windhager Spitalsmitarbeiterin Julia Wagner (24) und Versicherungsmitarbeiterin Julia Kettner (24). Mit den Studenten Moritz Stockinger (22) und Matthias Kohlbauer (23) sind aber auch junge Herren vertreten.

Der als EVN-Standortleiter pensionierte Seniorenbundchef und Langzeitmandatar Siegfried Hampölz hat mit 81 Jahren als Ältester gute Chancen auf den Altersvorsitz bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung im Februar.

Neue prominente Namen auf der Kandidatenliste

Als Überraschung kann die Kandidatur der Rektorin der erfolgreichen Waidhofner Kinder-Uni Gudrun Schindler-Rainbauer gewertet werden. Die parteifreie Psychologin ist beruflich für die gemeinnützige Einrichtung Jane Goodall Institute tätig.

Die langjährige Konradsheimer Bezirksbäuerin Leopoldine Hirtenlehner (60), die ihr Amt vor zwei Jahren in jüngere Hände gab, meldet sich als Kandidatin zurück. Der Zeller Baumeister Erich Hofbauer (60), der HTL-Werkstättenleiter Franz Kleinhofer (51) und TZW-Leiter Andreas Koch (55) unterstützen die WVP genauso wie der im September mit der Leitung der Sportmittelschule Zell betraute Herbert Haidler (45) oder der international bekannte Unternehmensberater Ernst Weichselbaumer (77) oder der Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur Helmut Krenn (64).

„Wir haben Frauen und Männer aus allen Bereichen des Waidhofner Lebens, aber mit einem gemeinsamen Ziel: Miteinander für Waidhofen alles geben“, sagt Krammer. Er ist sich sicher, damit alle Berufsfelder, Ortsteile, Altersgruppen und Bünde abzudecken. Sollte etwa ein Ortsteil oder eine Altersgruppe bei der Vorwahl völlig durch den Rost fallen, behält es sich die Gemeindepartei vor drei bis fünf Plätze zu besetzen, um hier Ausgleich zu schaffen.

Krammer: „Es sind Menschen mit den verschiedensten Hintergründen, Personen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen, es ist ein buntes Team, das die Breite des Lebens zeigt. Aber bei allen Unterschieden ist es eines, was sie eint: Der Einsatz für Waidhofen.“