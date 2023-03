Geldstrafe für Waidhofner Baustadtrat: Trug er eine verbotene Uniform?

Eine Strafzahlung flatterte Baustadtrat Martin Dowalil in der Vorwoche ins Haus. Grund dafür ist eine Anzeige des Verteidigungsministeriums. Der FUFU-Chef soll 70 Euro berappen, weil er am 14. März 2022 im Großen Sitzungssaal des Rathauses eine Uniform des Österreichischen Bundesheers getragen haben soll. In der Strafverfügung wird der FUFU-Chef darauf hingewiesen, dass das Tragen einer Bundesheeruniform in Österreich verboten ist, wenn man „keinen Konnex zum Österreichischen Bundesheer“ habe.

Obwohl die Liste FUFU seit 2012 im Waidhofner Gemeinderat vertreten ist, ist es das erste Mal, dass sich Dowalil mit einer Strafzahlung konfrontiert sieht. Dabei waren Uniformen unterschiedlichster Herkunft von Anfang an das Markenzeichen der Liste, steht FUFU doch für „Farblose Unabhängige Formierte Uniformierte“.

Diese Uniform des US Marine Corps trug FUFU-Chef Martin Dowalil bei der konstituierenden Sitzung des Waidhofner Gemeinderats. Foto: NÖN, Kössl

„Ich weiß, dass das Tragen der Uniform nicht erlaubt ist und deshalb werde ich auch zahlen“, meinte Dowalil noch am Samstag gegenüber der NÖN. Im Zuge der NÖN-Recherche stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der Uniform, die Dowalil am 14. März 2022 bei der konstituierenden Sitzung des Waidhofner Gemeinderats getragen hatte, um gar keine Uniform des Österreichischen Bundesheers, sondern um eine des US Marine Corps handelte. Darauf angesprochen meinte der FUFU-Chef am Montag: „Ich werde die Strafe sicher nicht zahlen, sondern Berufung einlegen. Es wird mir ja etwas vorgeworfen, was ich nicht gemacht habe.“

Wenn Einspruch erhoben wird, werde wie üblich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, heißt es aus dem Magistrat. Weil es sich dann aber um ein laufendes Verfahren handle, könne man dazu keine Stellungnahme abgeben.

Seine Uniformen wird der FUFU-Stadtrat vorerst mal einmotten. „Wir waren ein Spaßprojekt, mittlerweile sind wir aber eine ernsthafte Partei. Die Uniform brauchen wir nicht mehr“, sagt er. Ganz darauf verzichten möchte Dowalil aber nicht. „Zu besonderen Anlässen werde ich sie weiter anziehen.“

