Rosenau: Sohn schlug Vater und raubte Geld

Zu einem Raub verbunden mit Gewalt im Familienkreis kam es am 25. Mai in Rosenau. Weil ihn sein Sohn mehrmals geschlagen und die Geldbörse geraubt habe, meldete sich ein 57-jähriger Mann am Nachmittag telefonisch bei der Polizei. Am Einsatzort angekommen, trafen die Polizisten den 57-Jährigen mit blutverschmiertem Gesicht in dessen Wohnung und den 23-jährigen Sohn im Stiegenhaus an. Die Beamten forderten den jungen Mann auf, das geraubte Geld zu übergeben. Da sich dieser aber weigerte, nahmen ihn die Polizisten fest. Bei der anschließenden Durchsuchung zeigte sich der Beschuldigte nicht kooperativ, weshalb ihm Handgelenksfesseln angelegt wurden. Die Beamten fanden schließlich das geraubte Bargeld bei ihm und stellten es sicher.

Der 23-Jährige wurde auf Anweisung des Staatsanwaltes in die Justizanstalt St. Pölten gebracht. Das geraubte Bargeld wurde dem Opfer wieder zurückgegeben.