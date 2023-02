Waidhofen/Ybbs: 29-Jähriger griff Polizei an

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Vorwoche wurde die Polizei wegen Lärmerregung um 23.20 Uhr in die Ybbsitzer Straße gerufen. Am Einsatzort trafen die beiden Polizisten einen alkoholisierten amtsbekannten 29-Jährigen an, welcher sehr aggressiv und laut war und die Beamten beschimpfte. Erst nach einiger Zeit beruhigte sich der Mann wieder, worauf die Beamten den Einsatzort verließen.

Doch nur eine halbe Stunde später wurde die Polizei neuerlich alarmiert. Diesmal hieß es, dass der 29-Jährige völlig durchdrehe und auf der Straße laut herumschreie. Daraufhin machten sich zwei Polizeistreifen auf den Weg. Abermals war der Mann sehr laut und gebärdete sich aggressiv. Dieses Mal ließ er sich auch nicht beruhigen, weshalb die Polizisten eine Festnahme aussprachen und mittels Anwendung von Körperkraft schließlich auch durchsetzten. Da der 29-Jährige sehr aggressiv war, mussten ihn die Beamten fixieren und Handfesseln anlegen. Als er dann in das Dienstfahrzeug gebracht werden sollte, wollte er sich der Festnahme widersetzen, indem er einen Polizisten zu treten und anschließend einen Kopfstoß zu versetzen versuchte. Der Beamte konnte jedoch ausweichen.

Während der anschließenden Fahrt auf die Polizeidienststelle Waidhofen behielt der Mann sein aggressives Verhalten gegenüber den Beamten bei. Im Anhalteraum der Polizeiinspektion gab der 29-Jährige dann vor, sich zu beruhigen. Als ihm daraufhin ein Polizeibeamter die Handfesseln entfernte, wurde der Mann jedoch erneut aggressiv und versuchte abermals, einen Beamten zu schlagen. Auch diesmal konnte der Polizist ausweichen. Die Exekutivbeamten fixierten den Ausrastenden und lösten die Fixierung erst nachdem er sich beruhigt hatte, wieder auf.

Ein Alkoholtest bei dem Festgenommenen ergab einen Wert von 2,84 Promille. Weder Polizeibeamte noch der aggressive Mann wurden bei der Amtshandlung verletzt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.