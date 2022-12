Einbruchsserie in Waidhofen/Ybbs geklärt

Bediensteten der Polizeiinspektion Waidhofen gelang es nun, eine Serie von Einbruchsdiebstählen in Waidhofen zu klären. Die ermittelnden Polizisten forschten einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten, einen 19-Jährigen aus Waidhofen und einen 20-Jährigen aus Steyr als Beschuldigte aus. Sie sind verdächtig, zwischen 24. Oktober und 11. Dezember in unterschiedlicher Zusammensetzung insgesamt sechs vollendete und fünf versuchte Einbruchsdiebstähle in Waidhofen sowie einen Diebstahl in Hausmening begangen zu haben. Bei den Tatorten handelte es sich um Gaststätten, Imbissstuben, Tankstellen, Zeitungskassen, eine Trafik, einen geparkten Pkw und einen Selbstbedienungsladen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 9.000 Euro. Die Höhe der Bereicherung wird mit rund 7.000 Euro beziffert.

In gleich mehrere Waidhofner Geschäftslokale sollen die drei jungen Männer in der Nacht von Samstag, 10. Dezember, auf Sonntag, 11. Dezember, eingestiegen sein. Eines davon war der neue Imbiss „Street Food Pista“ am Kinoparkplatz. Die Täter stiegen durch ein Fenster, das sie zuvor aufgezwängt hatten, in das Lokal ein. Drinnen dürfte sie dann der Hunger und der Durst übermannt haben. Wie Betreiber Samir Mitic der NÖN erzählt, war der Kühlschrank des Lokals mit einer kräftigen LED-Beleuchtung ausgestattet, die beim Öffnen anging. Das dürfte die Einbrecher gestört haben, weshalb sie diese kurzerhand herausrissen. Dadurch fiel die Sicherung und es wurde nichts daraus, sich noch einen Happen Essen zu machen, was die Einbrecher offenbar versuchten. Der Neo-Gastronom fand Sonntagmittag, als er das Lokal wieder betrat, nämlich nicht nur das aufgezwängte Fenster, sondern auch rohe Pommes frites in der Fritteuse und auf der Herdplatte vor. Beide Geräte waren voll aufgedreht.

Wechselgeld, Energydrinks und Butter als Beute

„Ich bin froh, dass die Sicherung gefallen ist, sonst wäre am Ende vielleicht noch alles abgebrannt“, sagt Mitic. Der Schaden für ihn hält sich einigermaßen in Grenzen. Ein bisschen Wechselgeld und ein paar Energydrinks fehlten – und ein halbes Stück Butter. „Ich muss ja direkt darüber lachen, dass jemand eine halbe Butter mitnimmt“, meint Mitic. Der Sachschaden, den die Einbrecher angerichtet haben, ist freilich ärgerlich. Hinaus wollten die Täter nämlich offensichtlich durch die Tür, die sie vergeblich versuchten aufzuzwängen.

Bereits am Montag nach diesem Einbruch nahm die Polizei den 18-jährigen Verdächtigen, der laut Polizeiangaben derzeit unstet aufhältig ist, in Waidhofen vorläufig fest, nachdem bei ihm im Zuge einer Anhaltung Diebesgut gefunden worden war. In der Folge konnten die Polizisten den 19-Jährigen und den 20-Jährigen ausforschen.

Bei einer am Dienstag der Vorwoche durchgeführten Hausdurchsuchung am Wohnsitz des 19-Jährigen wurde dann weiteres Diebesgut, darunter ein Handy, ein Laptop, eine Musikbox, Lebensmittel und Spirituosen sowie Tatwerkzeuge, sichergestellt. Auch Bargeld in der Höhe von 600 Euro wurde gefunden. Der 18-Jährige zeigte sich teilgeständig, die beiden anderen Beschuldigten waren geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der 18-Jährige und der 20-Jährige in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Der 19-Jährige wurde angezeigt.

