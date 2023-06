Männer mit Messer bedroht, um Geld für Prostituierte zu bekommen

Einen Ermittlungserfolg kann die Waidhofner Polizei nach einem mutmaßlichen Raub verbuchen, der sich im Mai im Ybbstal ereignet haben soll. Zwei Waidhofner (25 und 33 Jahre) wurden im Waidhofner Ortsteil Zell in den frühen Morgenstunden des 21. Mai von drei Männern im Auto mitgenommen. Im Zuge der Fahrt soll dann einer der Männer im Auto den 33-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Zudem soll von den beiden Waidhofnern Geld gefordert und in weiterer Folge verlangt worden sein, dem Lenker des Pkw in einem Etablissement in Kematen die Dienste einer Prostituierten zu bezahlen. In dem Etablissement kam es dann zu einem Streit, woraufhin der Barbesitzer die drei Beschuldigten des Lokals verwies.

Beschuldigte bestreiten die Tat

Obwohl die beiden Waidhofner den Vorfall erst eine Woche später auf der Polizeiinspektion Waidhofen anzeigten, konnten die Polizisten die Beschuldigten rasch ausforschen. Es handelt sich um drei afghanische Staatsbürger (32, 19 und 18 Jahre alt). Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten auf freiem Fuße angezeigt. Sie bestätigten zwar, die beiden Waidhofner mit dem Auto mitgenommen zu haben, bestreiten aber diese bedroht oder ausgeraubt zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.