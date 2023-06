Anna Großberger: Improvisieren und Zuhören

Vor wenigen Monaten präsentierten die Purgstaller Autorin Eva Lugbauer und das Musik-Duo „zoat“ ihr gemeinsames Programm „faschaun farena fagee“ im Waidhofner Kristallsaal (die NÖN berichtete). Eine Hälfte von „zoat“ ist die in Waidhofen aufgewachsene Rhythmikerin und Violinistin Anna Großberger. Die NÖN sprach mit ihr über ihren musikalischen Werdegang und aktuelle Projekte.

Großberger wurde 1995 in Amstetten geboren und wuchs in Wien und Waidhofen auf. „Ich bin in einer sehr musikalischen Familie groß geworden“, erzählt die Musikerin. „Meine Mutter ist Musiklehrerin, meine Onkel und Tanten haben auch musiziert, mein Opa ebenso. Rund um mich war eigentlich immer Musik.“

Im Alter von fünf oder sechs Jahren begann Großberger mit musikalischer Früherziehung an der Musikschule Waidhofen, danach nahm sie Klavierunterricht und begann im Alter von sieben Jahren Geige zu lernen. Sie war Mitglied des Jugendsinfonieorchesters Niederösterreich und nahm im Sommer auch am Streichercamp Piccolo teil.

Rhythmikstudium eröffnet neuen Zugang zur Musik

Nach der Matura am BRG Waidhofen studierte Großberger Rhythmik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. „In dem Studium geht es um Transformationsprozesse zwischen Musik und Bewegung“, erklärt sie. „Das war sehr anders als alles, was ich davor auf der Musikschule gelernt hatte. Ich war mit sehr viel Improvisation konfrontiert. Es war insgesamt ein etwas freierer Zugang, der mir sehr gut in den Kram gepasst hat.“

Schon während des Studiums, das sie 2018 abschloss, wirkte Großberger an mehreren künstlerischen Projekten mit. Mit der Vertonung eines Dialektgedichtes von Anna Stiegler begann die intensive Beschäftigung mit dem Zusammenspiel zwischen Sprache und Musik. Auch die Zusammenarbeit mit der Klarinettistin Viktoria Hofmarcher, der zweiten Hälfte von „zoat“, ergab sich aus diesem Zusammenhang. „Viktoria hat bei Annas Masterprüfung mitgewirkt und wir haben festgestellt, dass wir eine sehr ähnliche Sprache in der Musik sprechen“, erzählt Großberger. „Uns beiden ist ein sehr achtsamer Umgang miteinander auf der Bühne wichtig und wir wollten auch beide gerne mit Texten und minimalistischen musikalischen Elementen arbeiten.“

Duo-Projekt verbindet Sprache und Musik

Als „zoat“ verbinden Großberger und Hofmarcher teils gesprochene, teils gesungene Sprache mit minimalistischen musikalischen Elementen und setzen dabei an Instrumenten unter anderen Geige, Klarinette, Shruti Box und Sansula ein. Der improvisatorische Zugang und die Kommunikation zwischen Publikum und Musikerinnen sind essenzielle Elemente von Auftritten des Duos. „Es ist uns wichtig, einen guten Kontakt zum Publikum zu pflegen. Unsere Konzerte sollen ein Safe Space für die Musik und die Zuhörerinnen und Zuhörer sein“, meint Großberger. „Wir wollen einander zuhören und einander Raum geben, dass diese Musik entstehen kann und dass vielleicht auch jemand inspiriert raus geht.“

In den letzten Jahren spielten „zoat“ einige Konzerte in ganz Österreich. Bei den Literaturtagen Scheibbs lernten sie die Autorin Eva Lugbauer kennen, die das Duo zu einer spontanen Zusammenarbeit einlud. Nachdem alle Beteiligten daran Gefallen fanden, begannen Lugbauer und „zoat“ an dem gemeinsamen Programm „faschaun farena fagee“ zu arbeiten. „Wir haben uns ein Jahr sehr intensiv mit Sprache und Musik auseinandergesetzt“, erzählt Großberger. „Wir haben versucht, die Dialektsprache in musikalische Motive zu übersetzen und zu erforschen, wie Musik und Sprache in Widerhall oder auch in Kontrast treten können.“ Das Programm wurde auf CD festgehalten und erschien im März bei der Volkskultur Niederösterreich. Das gleichnamige Buch von Eva Lugbauer erschien ebenfalls im März bei der Literaturedition Niederösterreich.

Im März veröffentlichten zoat un die Autorin Eva Lugbauer ihr gemeinsames Programm „faschaun farena fagee“ auf CD und in Buchform. Von links: Anna Großberger, Eva Lugbauer, Viktoria Hofmarcher Foto: Julia Wesely

Großberger lebt derzeit als Musikschullehrerin in Köln, dementsprechend sind Auftritte von „zoat“ etwas rarer gesät. Im Herbst stehen dann aber wieder einige Konzerttermine, sowohl als Duo als auch mit Eva Lugbauer, an.

Aktuelle Termine und weiterführende Infos sind auf www.zoatmusik.at zu finden, die CD „faschaun farena fagee“ ist über www.volkskulturnoe.at erhältlich.