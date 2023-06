Hildegard Kugler: Musik als Reise in unser Inneres

Hildegard Kugler wurde 1943 in Olomouc geboren und wuchs im mährischen Šternberk auf. Sie begann im siebten Lebensjahr mit dem Klavierunterricht und gewann mit elf Jahren den ersten Preis des Wettbewerbs der Musikschulen der ehemaligen Tschechoslowakei. Bereits im Alter von 14 Jahren wurde Kugler am Konservatorium in Brno aufgenommen. Nach ihrer Matura studierte sie an der Janáček-Akademie, danach unterrichte sie als Korrepetitorin und Musikpädagogin am Konservatorium. „In dieser Zeit gab es auch einige Auftritte und Gastspiele, zum Beispiel in Ungarn“, erinnert sich die Pianistin.

Als Solistin nahm sie erfolgreich an mehreren renommierten Wettbewerben teil, unter anderem 1965 am Tschaikowski-Wettbewerb in Moskau und 1967 und 1971 am Franz-Schubert-Wettbewerb in Wien. Später besuchte Kugler die Meisterklasse bei dem bekannten Wiener Professor und Pianisten Paul Badura-Skoda. Seit ihrer Kindheit besuchte die junge Pianistin jeden Sommer ihren Onkel Josef Kugler, der damals Oberlehrer in Windhag und Waidhofen war. „Wir sind immer in den Schulferien zu meinem Onkel nach Waidhofen gefahren. Später spielte ich einige Benefizkonzerte für die Rudolfsbahn im Plenkersaal, unter anderem gemeinsam mit Matthias Settele, der dabei Texte rezitierte“, erzählt Kugler. „Die Ehefrau eines Vorstandsmitglieds der Rudolfsbahn hat für mich dann auch ein Vorspiel am Brucknerkonservatorium in Linz organisiert.“

Österreichische Staatsbürgerschaft mit 33

1976, im Alter von 33 Jahren nahm Kugler die österreichische Staatsbürgerschaft an und es ergab sich eine neue berufliche Möglichkeit. „Es gab damals eine Vakanz am Bruckner Konservatorium“, erzählt sie. „Ich trat die Stelle an und bekam eine Gemeinschaftswohnung in Linz, dort war ich dann unter der Woche und am Wochenende in Waidhofen.“

Am Bruckner Konservatorium unterrichtete Kugler Klavier als obligates Instrument. Das bedeutet, dass ihre Schülerinnen und Schüler hauptsächlich ein anderes Instrument im Konzertfach studierten und Klavier als Zweitinstrument lernen mussten. „Die Herren waren für das Konzertfach zuständig, wir Frauen für das obligate Instrument“, erzählt die Pianistin. „Das ging viele, viele Jahre so. Natürlich waren auch ein paar Konzertfachschüler dabei. Albert Mühlböck ist ein Begriff, ein anderes Beispiel ist der Waidhofner Pianist Ulrich Hofmayer.“ Kugler fand aber ihre Erfüllung in dieser Tätigkeit und meint heute: „Wenn man auf etwas verzichten muss, erfasst man das in der zweiten Lebenshälfte oft als einen Segen. Gerade diese Menschen, die auch vom Klavier eine Ahnung haben sollen, sind es wert, dass man ihnen volle Aufmerksamkeit gibt und sie auch unterstützt. Und das war meine Aufgabe.“

In ihrer eigenen Konzerttätigkeit war es für die Pianistin immer wichtig, der eigenen Muse zu folgen und gleichzeitig für neue Einflüsse offen zu bleiben. „Jeder Mensch hat eine bestimmte Richtung, die ihm liegt“, erklärt die Musikerin. „Ich glaube aber auch, dass es unsere Aufgabe im Leben ist, das Bewusstsein und die Perspektive zu erweitern. Um die Grundpfeiler Bach, Mozart, Schubert, Beethoven kommt man natürlich nicht umhin und kann das ganze Leben daraus schöpfen. Dann geht es darum, das Repertoire zu erweitern. So ist es einfach mein Weg, die Freude am Klavierspiel zu leben und was es auch ist, wenn es gut ins Ohr passt und eine Entdeckungsreise in unser Inneres ist, ist es immer willkommen!“

Unzählige Solokonzerte für wohltätige Zwecke

Im Laufe ihrer Karriere gab Kugler viele denkwürdige Konzerte, oft auch für wohltätige Zwecke. Zu den Höhepunkten zählt für sie unter anderem eine Konzertreise nach Südkorea im Jahr 1981. „Dort durfte ich die neu erbaute Halle in Pohang einweihen. Das war schon eine besondere Sache“, erzählt die Pianistin. Aber auch an Auftritte in Vilnius, in der Tschechei und der Schweiz sowie an eine CD-Aufnahme im holländischen Emden erinnert sich Kugler gerne zurück.

1981 weihte Hildegard Kugler die neu errichtete Musikhalle im südkoreanischen Pohang ein. Dafür wurde ein Programmheft auf Englisch und Koreanisch herausgegeben. Foto: privat

Im Alter von 80 Jahren ist die Musikerin noch regelmäßig auf der Bühne zu bewundern. Im vergangenen Mai gab sie ein großes Benefizkonzert in Eferding, dessen Erlös der Renovierung des Daches der Spitalskirche zugutekam. Pläne für weitere Konzerte, unter anderem auch in Waidhofen, sind gerade am Entstehen. „Ich bin zwar 80, aber das Leben fängt immer wieder neu an!“, lacht Kugler. „In Übung bleibe ich auf alle Fälle, und wenn es wieder wo Bedarf gibt, für einen guten Zweck zu spielen, bin ich natürlich auch bereit!“