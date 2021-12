Weyer: Qualität vor Quantität bei Fotografen Jakob Gsöllpointner

Als Obmann des Vereins Frikulum ist Jakob Gsöllpointner kein Unbekannter im regionalen Kulturbetrieb. Er veranstaltet Konzerte und Lesungen im Bertholdsaal Weyer und ist auch als Organisator des Seewiesenfestes in Kleinreifling aktiv. Der 40-Jährige lebt mit seiner Familie und seinen Eltern auf dem gemeinsamen Hof in Weyer, wo er auch als Nebenerwerbslandwirt tätig ist.

Vor einigen Jahren begann Jakob Gsöllpointner mit der Herstellung eigener Brände. „2016 begann ich tief in das Thema Obstveredelung und Destillation einzutauchen. Ich absolvierte viele Seminare zu diesen Themen und reaktivierte die Schnapsbrennanlage meines Großvaters, die er vor über 40 Jahren erwarb“, erzählt Gsöllpointner.

„Gleich von Beginn an produzierte ich Edelbrände von hoher Qualität und verbesserte mich von Mal zu Mal. Seither reiche ich meine Destillate jährlich bei Produktprämierungen ein.“ Sein bisher größter Erfolg war das „Goldene Stamperl 2019“ in Wieselburg für den bundesweit besten reinsortigen Birnenbrand. „Das war eine große Bestätigung für die viele Arbeit“, sagt Gsöllpointner. „Dass ich das schon so bald erreichen konnte, ist meiner Leidenschaft für die Destillation von Edelbränden geschuldet. Mein Credo lautet Qualität vor Quantität.“

Gin mit Schwarzkiefernharz aus dem eigenen Anbau

Bald erstreckte sich diese Leidenschaft auch auf die Herstellung von Gin – ein logischer Schritt, da er diesen auch selbst gerne trinkt. Als Alleinstellungsmerkmal seines Gins nennt Gsöllpointner Liebe und Hingabe, die in seinem Gin stecke. „Das beginnt beim Sammeln der Kräuter in Wald und Garten und endet bei der Abfüllung und Versiegelung der einzelnen Flasche. Jeder Schritt ist sorgfältigst ausgeführt. Sechs Jahre hat die Entwicklung meines Rezepts gebraucht, bis der Gin so schmeckte, wie ich ihn mir vorstellte“, sagt er.

Einen positiven Überraschungseffekt erlebte er beim Experimentieren mit Harzen unterschiedlicher Nadelhölzer. „Das Harz der Schwarzkiefer bildet nun die Herznote meines Gins“, führt Gsöllpointner aus. „Ich pflanzte über 1.000 Schwarzkiefern im eigenen Wald und kann nun mein eigenes Harz ernten.“ Neben einem klassischen Dry Gin gibt es mittlerweile auch eine Barrique-Variante mit anderen Botanicals, im Eichenfass gereift. Erhältlich ist Gsöllpointners Gin direkt bei ihm am Hof, im Marktladen „Hoamatgfü“ in Gaflenz und auf www.lovegin.love.

Zuhause in Werbe- wie auch Kunstfotografie

Hauptberuflich ist Gsöllpointner als Fotograf in Wien tätig. Seine Aufträge fallen oft in den Bereich Porträt-, Mode- und Werbefotografie. Im Zuge dieser Tätigkeit hat er unter anderem Werbekampagnen für XXXLutz, das Wiener Modelabel MOB Industries oder für das Hotel Sacher fotografiert.

Gsöllpointner arbeitet aber auch künstlerisch mit Fotografie, so etwa bei regelmäßigen Ausstellungsprojekten und Publikationen. „Aktuell arbeite ich an einem Porträtprojekt mit Menschen in Weyer, die aus ihren Herkunftsländern flüchten mussten und nun in Weyer leben“, erzählt Gsöllpointner. „Ich möchte die Leute sichtbar machen und aufzeigen, dass diese Menschen einen Namen haben, unsere Nachbarn sind, und somit Vorurteile abbauen. Sie sind ja noch immer für einen Großteil der Weyrer Bevölkerung die Flüchtlinge. In meinen Ohren klingt das abwertend. Mich persönlich stört das.“

Ein Buchprojekt, das ihm besonders am Herzen liegt, ist „DEMENTIA – Bis das Vergessen uns scheidet“, das er gemeinsam mit seiner Frau Lucia, Straschil, die als Psychologin in Weyer tätig ist, realisiert hat. Das Buch ist 2015 im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen. „Es handelt sich dabei um frei assoziierte Text-Bild-Kombinationen zum Thema Demenz und Beziehung“, erklärt Gsöllpointner.