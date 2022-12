Neuer Facharzt für Waidhofen/Ybbs

Der gebürtige Waidhofner Philipp Matern eröffnete vor Kurzem in der Stadt eine neue Wahlarztpraxis für Hals-, Nasen- und Ohren-Heilkunde. Der Ybbstaler ist seit mehr als zehn Jahren als HNO-Arzt tätig. Seine Facharztausbildung absolvierte er an der Klinik Landstraße in Wien, die als Zentrum für Ohrchirurgie bekannt ist. Danach arbeitete er in der Klinik Favoriten, wo er sich auf Nebenhöhlenchirurgie spezialisierte.

Mit der Familiengründung wurde allerdings der Wunsch nach einer örtlichen Veränderung groß. „Als wir unser zweites Kind bekommen haben, war klar, dass wir wieder in unsere Heimatstadt zurückkehren wollen. Ich habe daher damals eine Oberarztstelle im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum in Steyr angetreten und nebenbei mit den Vorbereitungen für meine eigene Praxis begonnen“, erzählt der begeisterte Mediziner. Durch seine bisherige umfassende Tätigkeit, etwa in der Spezialambulanz für Schwindel in Wien und in der Allergie- und Schluckambulanz in Steyr, deckt Dr. Matern nun den gesamten HNO-Facharztbereich ab. Zusätzlich verfügt er auch über das ÖÄK-Akupunktur Di plom. „Gerade bei Tinnitus, Schwindel oder Schmerzen kann das eine wertvolle ergänzende Behandlung sein“.

Dem Vater zweier Söhne liegt die Arbeit mit Kindern sowie mit älteren Menschen besonders am Herzen. „Ich lege unter anderem großen Wert auf die rechtzeitige und optimale Versorgung mit Hörgeräten, denn Hören heißt auch sozial aktiv zu sein.“ Ein großes Anliegen ist es dem Arzt zudem, sich ausreichend Zeit für seine PatientInnen und deren Fragen zu nehmen. „Es geht darum, die perfekte Behandlung für die individuellen Probleme eines Patienten zu finden. Und das ist nur dann möglich, wenn man in ausführlichen Gesprächen alle Symptome erfasst und anschließend in die Analyse und die Behandlung miteinbezieht.“

