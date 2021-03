Bürgermeister Werner Krammer wurde beim „Urban Menus Smart City Call“ im Februar für sein Engagement in Sachen Stadtentwicklung in der Kategorie „Smart City Chief“, ausgezeichnet.

Das Handeln des Waidhofner Stadtchefs sei in mehrerlei Hinsicht beispielgebend, wie Städte lebenswerter gemacht werden können, heißt es in der Begründung sinngemäß. Vor allem das gemeinsame Arbeiten an Visionen und der gleichzeitige respektvolle Umgang mit der Stadthistorie überzeugte das Team von „Urban Menus“.

„Es werden verantwortungsvoll und gemeinsam mit der Bevölkerung Visionen für die Zukunft entwickelt, umgesetzt und bei Bedarf nachjustiert“, heißt es. Waidhofens Stadtchef präge in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und namhaften Experten, wie Architekt Ernst Beneder, die innovative Entwicklung der Stadt.

Als Leuchtturmprojekt und „materielles Ergebnis“ des Waidhofner Stadtprozesses wurde der Beta-Campus, der derzeit auf der Zell im Entstehen ist, hervorgehoben.

„Für mich handelt es sich um eine ganz besondere Auszeichnung“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Es ist eine Wertschätzung, wie in der Stadt gemeinsam gearbeitet wird, und damit ein Preis für alle Beteiligten.“ Gleichzeitig sei der Preis ein Beweis dafür, dass eine zukunftsgerichtete Stadtentwicklung mit einem Umdenken von rein klassischen Standortfaktoren auch hin zu weichen Standortfaktoren einhergehen müsse.

Als Preis wird die Waidhofner Stadtentwicklung nun auf der Online-Plattform von „Urban Menus“ nach außen getragen. Zudem hat die Stadt die Teilnahme an einem Entwicklungsprozess der Initiative gewonnen, an dessen Ende eine Visualisierung steht. „Wir haben dafür das Hauptbahnhof-Areal ausgewählt, weil dieses ein unglaubliches Zukunftspotenzial hat“, sagt der Bürgermeister.