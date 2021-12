Ihr Tun prägt Waidhofen/Ybbs

Mit der Vergabe des Stadtpreises [a:bua] holte Waidhofen heuer erneut verdiente Waidhofnerinnen und Waidhofner vor den Vorhang, die mit ihrem Wirken die Stadt geprägt haben. Auch wenn heuer keine persönliche Übergabe der Preise möglich war, sei es gerade in herausfordernden Zeiten „besonders wichtig, das Positive hervorzuheben, diesen Menschen, die wirklich viel für unser Waidhofen geleistet haben, Danke zu sagen und das Miteinander in den Vordergrund zu stellen“, betont Bürgermeister Werner Krammer.

Eine Jury hat entschieden, wer sich über die begehrte Trophäe, gefertigt von Schmied Sepp Eybl, freuen darf. Neben den vier Hauptpreisen in den Kategorien Kultur, Soziales, Sport und Zukunft wurden auch zwei Anerkennungspreise vergeben.

Der Kulturpreis geht heuer an den Flötenvirtuosen und Blockflötenbauer Helge Stiegler. Stiegler machte seine Leidenschaft zur Profession. Seine Werke finden weit über die Grenzen Waidhofens hinaus Beachtung und Anerkennung, ebenso wie die von ihm hergestellten Blockflöten.

Den Zukunftspreis erhält HTL-Direktor Harald Rebhandl. Dieser hat das Bildungsangebot an der HTL in den vergangenen Jahren ausgebaut und modernisiert. So entstanden zusätzlich zu den etablierten Fachrichtungen ein Smart-System-Schwerpunkt und die neuen Abteilungen Mechatronik und Informationstechnik.

In der Kategorie Soziales wird Pastoralassistentin Roswitha Bramauer ausgezeichnet. Bereits seit der ersten großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015/16 ist sie unermüdlich im Einsatz, um Asylwerbern zur Seite zu stehen. Mit Freude wurde diese Nachricht auch in der Pfarre Konradsheim aufgenommen, in der Bramauer ebenfalls seelsorglich tätig ist: „Ihre Offenheit, ihre freundliche Kommunikation mit jedermann und jederfrau, ihre starke Verankerung in einer christlich fundierten Menschlichkeit, ihre Fähigkeit, Konflikte offen anzusprechen und auszuhalten, ihre Zähigkeit und Entschiedenheit machen sie zu einer überaus würdigen Sozialpreisträgerin“, gratulieren die Vertreter der Pfarre.

Den Sportpreis räumen dieses Jahr die Volleyballer des UVC Waidhofen ab, die bereits die zweite Saison in der zweiten Herren-Bundesliga bestreiten und sich dabei konsequent im Spitzenfeld halten. Mit fünf Siegen aus sieben Spielen rangieren die Waidhofner derzeit auf dem vierten Tabellenplatz. Das ist einer der größten Erfolge eines Waidhofner Teams in einer klassischen Ball-Mannschaftssportart in den letzten Jahrzehnten.

Ein Anerkennungspreis geht darüber hinaus an Elisabeth Lietz, auf deren Initiative hin die Waidhofner Freiraum.Klasse entstand.

Jugendsportler des Jahres ist Union-Athlet Samuel Leitner, der im Trikot der Sportunion Waidhofen nicht nur den Jugendstaatsmeistertitel, sondern auch Gold bei den Balkanmeisterschaften holte.