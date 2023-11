Herbststück der Volksbühne Waidhofen/Ybbs wird scharf

Der Obmann der Waidhofner Volksbühne Alex Riess probt mit seinen vier Kollegen Christoph Hagen, Christoph Marcik, Michael Elsner und Daniel Aspalter und einer Kollegin (Nicole Kronsteiner) sogar am Sonntagabend, um für die Premiere am Freitag gerüstet zu sein. „Obwohl es ein Klamaukstück ist, ist es dieses Mal besonders schwierig, denn wir müssen nicht nur schauspielerisch firm, sondern auch als Tänzer auf der Bühne unseren Mann stellen.“ Denn eine Gruppe von Freunden, die dasselbe Schicksal teilen – sie sind arbeitslos – steht vor. Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in ihren Charakteren wie auch in ihrem Aussehen.

Dennoch lassen sie sich von der Idee ihres motivierten „Anführers“ Peter anstecken und schlussendlich überzeugen, dass sie mit (fast) nackten Tatsachen einen Ausweg aus ihrer scheinbar aussichtslosen Lage finden könnten. Von einer Männerstrip-Gruppe, die offensichtlich mit ihren Reizen die Frauen wild und die Kassa voll machen, inspiriert, beschließen sie, es ihnen gleich zu tun.

Zum Fitness- und Tanztraining gnadenlos gepusht werden sie von der Wirtin ihres Lieblingswirtshauses, die ihren Bierumsatz durch die Arbeitslosigkeit ihrer trinkfreudigen Stammgäste gefährdet sieht. Als ehemalige Gogo-Tänzerin fällt ihr das nicht schwer. Ob die Burschen ihren finanziellen und privaten Miseren tatsächlich mit ein bisschen gezeigter Haut entfliehen können, bleibt bis zum Schluss spannend und herausfordernd. Und für das Publikum ist es von Anfang an ein intensives Training der Lachmuskeln. Das Herbststück der Volksbühne wird jedenfalls heuer besonders scharf.

Aufgrund von Strip-Szenen und eindeutigen Andeutungen ist das Stück für Kinder unter 12 nicht geeignet. Am Leopolditag, Mittwoch, 15. November, ist doppelte Ladies Night. Da werden nämlich alle Damen aus dem Publikum von der Volksbühne auf einen Drink eingeladen. Regie führt einmal mehr Uschi Nocchieri.