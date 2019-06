Vier Gruppen und 40 junge Solisten aus dem Ybbstal hatten im März am Landesbewerb „prima la musica“ teilgenommen. Zwei Ensembles und vier Solisten schafften damals die Qualifikation für den Bundesbewerb, der heuer in Klagenfurt ausgetragen wurde.

Vergangene Woche reisten die jungen Talente nun mit ihren Lehrern und Korrepetitoren nach Kärnten, um sich im Klagenfurter Konzerthaus der Bundesjury zu stellen, und kehrten mit einer Bilanz von zwei ersten, vier zweiten Preisen und einem dritten Preis heim.

Jeweils einen ersten Preis konnten dabei die Geschwister Nadja Floder (Violine) und Corina Floder (Gitarre) als „CONA con affetto“ sowie als Ensemble „Vielsaitig“ in der Ensemblewertung in der Altersgruppe III ins Ybbstal holen. Ebenfalls in der Ensemblewertung traten die beiden Ybbsitzer Schwestern Emilia und Sophie Heim als „Sophilia“ vierhändig am Klavier an. Sie errangen einen ausgezeichneten zweiten Preis.

Die beiden Trompeter Katharina Lugmayr und Fabian Schön egger aus der Klasse Hermann Maderthaner errangen zweite Preise. Beide sind bereits „prima la musica“-bundesbewerbserfahren: Sie waren im Vorjahr, in einem gemeinsamen Ensemble mit zwei weiteren Trompetern, beim Bundesbewerb in Innsbruck ebenfalls mit einem zweiten Preis ausgezeichnet worden. Florian Wegscheider (Klasse Thomas Wallner) erreichte auf dem Tenorhorn ebenfalls einen zweiten Preis. Hornistin Christina Dirnberger (Klasse Daniela Obmann) errang einen dritten Preis.

„Zulassung allein ist hohe Auszeichnung“

Heuer traten Musiker an der Blockflöte, an Holz- oder Blechblasinstrumenten oder am Schlagwerk solistisch auf. Talente, die ihr Handwerk auf Streich- oder Tasteninstrumenten sowie gesanglich vollbringen, standen in Ensembles vor der hochkarätigen Jury. Nächstes Jahr sind die Streichersolisten und Bläserensembles am Zug.

Am Klavier begleiteten die Blechbläser Carol Klaus und Christian Ecker. „Dabei kann man nicht stark genug unterstreichen, dass die Zulassung zum Bundesbewerb ‚prima la musica‘ bereits eine hohe Auszeichnung ist“, sagt Musikschuldirektor Christian Blahous und gratuliert den Preisträgern.