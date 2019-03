Fünf Tickets zum Bundesbewerb konnten die Ybbstaler Jungmusiker beim diesjährigen Landeswettbewerb von prima la musica lösen.

846 junge Talente aus allen Teilen des Bundeslandes stellten in St. Pölten ihr musikalisches Können unter Beweis, 122 von ihnen konnten sich für den Bundesbewerb qualifizieren. Heuer traten die Musiker an der Blockflöte, an Holz- oder Blechblasinstrumenten oder am Schlagwerk solistisch auf, junge Talente, die ihr musikalisches Handwerk auf Streich- oder Tasteninstrumenten sowie gesanglich vollbringen, standen in Ensembles vor der hochkarätigen Jury.

Aus dem Ybbstal stellten sich insgesamt vier Ensembles sowie 40 Solisten dem herausfordernden Bewerb und konnten allesamt tolle Ergebnisse einfahren. Insgesamt regnete es für die Schüler aus den Musikschulverbänden Waidhofen-Ybbstal und Region Sonntagberg vier erste Preise mit Auszeichnung, 20 erste Preise und einen dritten Preis.

Besonders groß war die Freude bei Katharina Lugmayr, Fabian Schönegger, Christina Dirnberger, Florian Wegscheider und dem Ensemble Sophilia (alle vom Musikschulverband Waidhofen-Ybbstal), die sich mit ihrer besonders herausragenden Leistung für den Bundesbewerb qualifizieren konnten.

In der Wertungskategorie „Plus“, die speziell für jene Schüler gedacht ist, die ein Studium oder einen Beruf im künstlerischen Bereich anstreben, erhielten die Ybbstaler Musiker vier sehr gute und einen guten Erfolg.