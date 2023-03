Ybbstaler Musiktalente zeigten Können

Gleichzeitig in drei Sälen der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal fanden am letzten Samstagvormittag die „prima la musica“-Teilnehmerkonzerte, welche als Generalprobe zum größten österreichischen Jugendmusikwettbewerb dienen, statt. Insgesamt 23 Solistinnen und Solisten sowie sechs Ensembles traten auf und präsentierten dem anwesenden Publikum ihre Wettbewerbsprogramme. Zu hören gab es Kammermusik am Klavier, Holz- und Blechblasinstrumente in solistischer Form, Zupfinstrumente-Ensembles, Solo-Schlagwerk sowie ein Gesangsensemble.

In fünf verschiedenen Altersgruppen spielten die jungen Musikerinnen und Musiker im Plenker-, Mozart- und Tschaikowskysaal ihre Wettbewerbsstücke und versetzten das anwesende Publikum in Begeisterung. Holz- und Blechblasinstrumente präsentierten die Schülerinnen und Schüler von Regina Maderthaner (Flöte), Kerstin Picker (Flöte), Julia Gassner (Flöte), Gabriele Handsteiner (Fagott), Hermann Maderthaner (Trompete), Johannes Wagner (Posaune, Tenorhorn), Lorenz Maderthaner (Oboe) und Thomas Maderthaner (Klarinette) mit viel Erfolg. Lena Marie Schwarenthorer, Hanna Teufel, Rosa Luger, Zita Scherzenlehner, Laura Henninger, Magdalena Gegenbauer, Klara Hochstrasser, Thomas Aigner, Julian Fluch, Andreas Pechgraber, Thomas Hirtenleitner, Valentina Gegenbauer, Anika Hintsteiner, Lea Fürnholzer, Fabian Scholler, Jakob Korntheuer, Stefan Kleindessner, Johanna Kerschbaumer, Sebastian Frühwald, Manuel Schnabler und Felix Schallauer spielten ihre Solo-Instrumente und gaben ihr Bestes. Carol Klaus, Tata Asatiani-Aigner und Christian Ecker begleiteten sie am Klavier.

Fridolin Schmid begeisterte am Schlagwerk

Auch das Solo-Schlagwerk war vertreten. Der Schüler von Ferenc Csincsi, Fridolin Schmid, brachte die ZuhörerInnen im Plenkersaal zum Staunen. Die Schülerinnen von Zsófia Kiss (Harfe) und Regina Maderthaner (Flöte) traten als Duo „Nimm2“ auf. Valentina Dorn und Paula Reiter beglückten die Zuhörer mit ihrem exzellenten Können.

Auch die Klavierduos „Sophilia“, unter der Leitung von Christian Ecker und „ValeJa“, unter der Leitung von Tata Asatiani-Aigner, beeindruckten das Publikum im Plenkersaal. Emilia und Sophie Heim sowie Valentina Fahrengruber und Jakob Fuchsluger spielten vierhändige Musikstücke am Klavier. Die Schülerinnen von Peter Benovic und Regina Maderthaner, Lisa Käferbäck (Gitarre) und Marie Wagner (Flöte), boten als Duo „Pluck und Blow“ ein exklusives Hörvergnügen.

Unter der Leitung von Julia Heigl präsentierte das Vokalensemble „Atrio“, bestehend aus Johanna Kerschbaumer, Florian Marcik und Amelie Schauppenlehner, das Wettbewerbsprogramm im Mozartsaal.

„Wir sind stolz auf die hervorragende Leistung unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wünschen für den Wettbewerb alles Gute und viel Erfolg“, sagte Musikschuldirektor Christian Blahous.

