Hohenlehen ist Speck-Kaiser

Die Ab-Hof-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter findet heuer zwar erst zeitgleich mit der Wieselburger Messe von 12. bis 15. Mai statt, die Sieger der Produktprämierungen holten Messe-Vizepräsident Hubert Seiringer und Messedirektor Werner Roher aber bereits am Freitag, 11. März, vor den Vorhang. 104 Direktvermarkter wurden auf die Bühne geholt und insgesamt 137 Siegerprodukte präsentiert. Insgesamt 62 Medaillen, 28 davon in Gold, holten Produzenten aus dem Ybbstal und stellten damit einmal mehr ihre herausragende Qualität unter Beweis. Besonderen Grund zur Freude gab es auch wieder in Hollenstein: Die Bergbauernschule Hohenlehen wurde für ihren geräucherten Speck mit der höchsten Auszeichnung, dem „Speck-Kaiser“, bedacht. Die Goldmedaille gab es außerdem für die Salami mit Walnüssen und die Wilde Nossi (eine Wildknabberwurst mit Kürbiskernen). Der Birnenspeck aus Hohenlehen wurde mit Silber prämiert. „Diese Auszeichnung freut mich ganz besonders“, sagt Direktor Leo Klaffner. „Sie zeugt von der hohen Qualität der Ausbildung an unserer Schule und soll ein Anreiz für die jungen Leute sein, ihre Produkte einmal auch direkt zu vermarkten.“ Für den Erfolg verantwortlich sei freilich Fleischermeister Hans Schnabel, hält Klaffner fest. Seit 1996 bringt dieser den Hohenlehner Schülern das Wichtigste bei der Fleischverarbeitung bei.

Zwei Goldmedaillen holte auch Fleischermeister Johann Freudenschuß aus Hilm mit seiner Speckwurst und seiner Leberpastete.

Ebenfalls zwei Goldmedaillen gab es für den Apfel- und den Apfel-Birnenmost von Bernhard Atschreiter aus Sonntagberg wie für Dominik Sonnleitner aus Waidhofen, der mit seinem Apfelsaft und seinem Apfelcider überzeugen konnte.

Zwei Mal Gold holte auch Renate Obermüller aus Ybbsitz mit ihrem Kriecherl- und ihrem Marillenbrand. Auch die Ybbstaler Imker überzeugten. So gab es zahlreiche Goldmedaillen, etwa für den Sonntagberger Wald- und den Sonntagberger Bienenhonig von Manfred Gröbl oder für gleich drei Honigsorten der Familie Hintsteiner aus Konradsheim.

