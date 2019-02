Ziel ist es, 40 Tage lang auf Plastik zu verzichten. „Was heißt Plastikverzicht konkret? Vor welche Probleme werden wir im Alltag gestellt? Das wollen wir in der Praxis wissen“, erklärt Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner die Intention dieses Projekts. Die am Ende der 40 Tage gesammelten Tipps und Tricks werden in einem Folder und auf waidhofen.at festgehalten. Infoabend: 27. Februar, 18 Uhr, Schlosswirt, weitere Abende für den Gedankenaustausch: 27. März, 18 Uhr und 24. April, 18 Uhr.