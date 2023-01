Spatenstich für Hochwasserschutz-Projekt in Wirts

Vizebürgermeister Mario Wührer (3.v.l.) und der 2. Präsident des Landtags Karl Moser (4.v.l.), in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, nahmen den Spatenstich für das Hochwasserschutzprojekt in Wirts gemeinsam vor. Am Bild mit: Norbert Egger (Wildbach- und Lawinenverbauung), Infrastruktur-Stadtrat Anton Schörghofer, Christian Amberger (Wildbach- und Lawinenverbauung, Sektionsleiter Wien, NÖ und Bgld.), Alfred Fangmeyer (Bauamt) und Andreas Putz (Abteilung Siedlungswasserwirtschaft Land NÖ) (v.l.).

Foto: Magistrat