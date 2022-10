Grüner Wirtschaftspark in Waidhofen/Ybbs eröffnet

Im Oktober 2020 erfolgte der Spatenstich für den Wirtschaftspark Kreilhof. Neben der Stadt Waidhofen sind an dem interkommunalen Projekt auch die Gemeinden Ybbsitz, Hollenstein, Opponitz und St. Georgen/Reith beteiligt. Am Montag wurde der neue Gewerbepark offiziell eröffnet.

Ziel des neuen Betriebsgebiets war es, dass Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen sollten. Dazu griff man auf die Expertise von Stadtplaner Ernst Beneder und Energie-Experte Harald Kuster zurück. So wurden Dach- und Fassadenbegrünungen, Photovoltaikanlagen auf den Dächern, gemeinschaftlich genutzte Parkflächen, Drain-Garden-Systeme zur Entwässerung sowie nicht asphaltierte Gehwege und 150 Bäume im Wirtschaftspark Realität. Auch eine Radweganbindung wird geschaffen. Das Land Niederösterreich unterstützte das Projekt mit 720.000 Euro aus Regionalfördermitteln. Bei der Umsetzung half das Know-how der Landeswirtschaftsagentur ecoplus. Dieser Wirtschaftspark sei etwas völlig Neues, hielt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger fest. „Wir wollen Niederösterreich zu einer ‚Smart Green Region‘ machen. Der Gewerbepark Kreilhof ist da ein Best-Practice-Beispiel.“

Einzigartig im deutschsprachigen Raum

Auch Energie-Experte Kuster unterstrich die Einzigartigkeit des Projekts: „Gewerbeparks mit einer solchen Qualität gibt es sonst nirgends – nicht in Österreich, aber auch nicht in der Schweiz oder in Deutschland.“

Wenn Unternehmen wachsen wollen, müsse man ihnen Raum zur Verfügung stellen, sagte Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer. Im Ybbstal sei dies aufgrund der Lage nicht einfach, dennoch sei es gelungen, einen Gewerbepark zu realisieren, bei dem Umweltschutz und Wirtschaft kein Widerspruch seien. Bereits seit Mai im Wirtschaftspark in Betrieb ist die LITE GmbH, die zuvor in Oberland tätig war. Seit dem Jahr 2016 hat sich der Mitarbeiterstand des Unternehmens von sieben auf 14 verdoppelt. Firmenchef Mathias Daniel ist glücklich, dass er einen passenden Standort in der Region gefunden hat.

Ebenfalls schon am Standort aktiv ist die PB Elektrotechnik GmbH, während der Bezug der neuen Räumlichkeiten bei der Firma HAFO noch aussteht. In der Einreichphase wiederum befindet sich die ATC Engineering GmbH, die hier ebenfalls ein Grundstück erworben hat. Die Stadt Waidhofen möchte im Gewerbepark ihre Wirtschaftsbetriebe ansiedeln und auch das neue gemeinsame Feuerwehrhaus der Stadtfeuerwehr und der FF Zell soll hier errichtet werden.

Am Freitag, 21. Oktober, kann man bei einem Tag der offenen Tür selbst einen Blick in den neuen Wirtschaftspark werfen.

