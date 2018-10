72 Stunden lang gaben die Jugendlichen der Gemeinde Sonntagberg alles – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 18 Jugendliche von den Katholischen-Jugend-Gruppen Gleiß, Böhlerwerk und Sonntagberg und viele freiwillige Helfer gestalteten den gesamten Hutterberger Park in Rosenau um und verliehen dem alten, wenig genutzten Park ein neues Antlitz.

Ausgeschrieben wurde das Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“ von der Diözese St. Pölten, umgesetzt von den drei Katholischen-Jugend-Gruppen sowie den beiden Arbeitskreisen „Leben in Sonntagberg“ und „Umwelt, Mobilität und Energie“ der Bürgerinitiative „Gemeinde 21“. „Wir haben beschlossen, am Projekt der Diözese teilzunehmen, weil die Erfahrungen in den umliegenden Gemeinden mit dem Landjugend-Projektmarathon zeigen, wie kreativ Jugendliche sein können“, sagt Projektkoordinatorin Martina Schauer.

Und auch die Sonntagberger Jugendlichen enttäuschten hinsichtlich Kreativität nicht: Über 100 neue, essbare Pflanzen wurden im neuen Hutterberger Park gesetzt, die Bushaltestelle wurde frisch gestrichen, ein Nützlingshotel errichtet, alte Baumstämme wurden zu Bänken und einer Blumenkiste umgebaut, alten Flohmarktartikeln wurde neues Leben eingehaucht und der Gehweg ausgebessert. „Mitten im Ort können die Rosenauer nun von Obstbäumen oder Sträuchern naschen. Und auch weitere kleine Geheimnisse, wie zum Beispiel eine Erdbeerpyramide, erwarten die Besucher“, sagt Schauer.

Eröffnet wurde der Generationenpark am Samstagnachmittag mit einem großen „Park-Re-Opening“, bei dem die drei Projektbetreuer Martina Schauer, Josef Höfinger und Philipp Mostböck stolz das gemeinsame Projekt präsentieren konnten. „Dass der Park ein Park für viele Generationen ist, zeigte sich schon beim Umbau: Vom Kleinkind bis zum Pensionisten, von der Kindergartenpädagogin bis zum Zimmerer war für jeden eine passende Aufgabe dabei“, sagten die Betreuer. „Es ist auf alle Fälle überwältigend, was entstehen kann, wenn jungen Menschen etwas zugetraut wird.“