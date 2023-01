Kein Wasserkraftwerk in Waidhofen/Ybbs geplant

Werbung

Gerüchte von einem neuen Wasserkraftwerk, das an der Ybbs im Bereich zwischen der Unterzellerstraße/Rehau und der Wiener Straße realisiert werden solle, machten zuletzt in Waidhofen die Runde.

Seitens der EVN wird ein derartiges Vorhaben auf Nachfrage der NÖN dementiert. Es habe hier Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre ein geplantes Projekt gegeben, das dann aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande gekommen sei, berichtet EVN-Sprecher Stefan Zach. Für dieses „Uralt-Projekt“ habe man sich damals mit einer Option mehrere Grundstücke in dem Bereich gesichert. Diese Option sei nun verlängert worden, auch wenn aktuell kein Projekt vorgesehen sei.

EVN setzt auf Windkraft und Photovoltaik

„Im Moment haben wir außer Revitalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen keine neuen Wasserkraftprojekte am Start“, sagt der EVN-Sprecher, schließt aber nicht aus, dass sich das in den nächsten Jahren abhängig von der Entwicklungen am Energiesektor wieder ändern könne. „Derzeit setzen wir statt Wasserkraft allerdings auf Windkraft und Photovoltaik“, stellt Zach klar.

Bürgermeister Werner Krammer ist von einem neuen Ybbskraftwerk nichts bekannt. Der Stadtchef hält aber fest, dass die Stadt vor Kurzem selbst erwogen hat, im Bereich der Waidhofner Kläranlage, wo einst ein Holzwehr stand, ein neues Wasserkraftwerk zu realisieren. „Es gab Überlegungen, ein derartiges Projekt mit unserer Energiegesellschaft umzusetzen“, erzählt Krammer. „Wir haben deshalb vor rund zwei Monaten beim Land Niederösterreich angefragt. Dort wurde uns aber mitgeteilt, dass ein derartiges Projekt aus Gewässerschutzgründen nicht möglich sei.“ Dieses Projekt werde deshalb nicht weiter verfolgt.

