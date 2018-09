Exakt 42,195 Stunden hatte die Landjugend St. Leonhard/Walde Zeit, um die ihr gestellte Aufgabe beim Projektmarathon zu meistern – und das tat sie mit Bravour. Am Freitagabend erhielten die Jugendlichen ihre herausfordernde Aufgabe: In St. Leonhard soll neben dem Pfarrhof ein neuer Garten entstehen und mit Rabatten ausgestattet werden. Die gepflanzten Blumen sollen zu jeder Zeit als Kirchenschmuck dienen können. Als Zusatzaufgabe musste die Landjugend auch die Erntedankfeier in der Kirche gestalten.

Am Sonntag, nach der Erntedankmesse, konnte dann das erfolgreich umgesetzte Projekt präsentiert werden: Die Jugendlichen hatten innerhalb der vorgegebenen Zeit den Garten mit den Blumenbeeten, Wegen, einem Komposthaufen sowie einem kleinen Abstellplatz für Gartengeräte und einem Zaun zur Abgrenzung des Gartens errichtet. Auch ein passender Name wurde für das Projekt bereits gefunden: „Leonharder Schmückkästchen – Hier blühen WIR auf!“