Landjugend Ybbsitz schuf Liege mit Sonnensegel

Nicht nur der Titel des Projekts „Flieg nicht fort – lieg im Ort“ war originell, sondern auch das Thema selbst. Die Landjugend Ybbsitz schuf am Wochenende innerhalb von 42 Stunden beim Projektmarathon eine Liegestatt mit Sonnensegel für das stets gut besuchte Freibad des Ortes.

Nach einem Plan, den Landschaftsarchitekt Alois Graf im Auftrag der Gemeinde im Geheimen entworfen hatte, bauten die Mitglieder der Landjugend von Freitag bis Sonntag eine ansprechende Liegestatt für das Ybbsitzer Freibad.

Bürgermeister Gerhard Lueger gab sich bei der Präsentation am Sonntagnachmittag begeistert von der Arbeit der Jugendlichen, nachdem die Landjugendleiter Josef Heigl und Magdalena Wagner das Projekt vorgestellt hatten. „Was unsere jungen Leute auf die Beine stellen können, gibt uns Zuversicht für die Gemeinde. So viel Engagement, so viel Leistung, so große Verlässlichkeit“, sagte der Bürgermeister.

Vizebürgermeister Georg Stockner (links) und Bürgermeister Gerhard Lueger (rechts) gratulierten den Landjugendleitern Josef Heigl und Magdalena Wagner zum gelungenen Projekt des Projektmarathons. Foto: Lugmayr

Das Projekt wurde mit Materialien von den Firmen die metallprofis, Tischlerei Helm, Spreitzer Bau und MHB unterstützt. Zur Projektpräsentation waren auch die Bezirksleiter der Landjugend des Bezirks Waidhofen, Raffaela Ritt und Jonas Spreitzer, und Landesleiter Markus Höhlmüller angereist. „Nicht alle Landjugendgruppen machen beim Projektmarathon mit, weil dies eine wirklich große Herausforderung ist“, sagte der Landesleiter. Um so bemerkenswerter sei das Engagement der Ybbsitzerinnen und Ybbsitzer.

Für Musik bei der Präsentation sorgten junge Ybbsitzer Musikerinnen und Musiker. Für die Feier waren köstliche Mehlspeisen vorbereitet worden.