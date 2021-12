90 Teilnehmer bei MFG-Kundgebung in Waidhofen/Ybbs

Am Sonntagvormittag ging in der Stadt Waidhofen eine weitere Corona-Protestaktion über die Bühne. Die Impfskeptiker-Partei MFG hatte am Oberen Stadtplatz eine Kundgebung angemeldet, um ihrem Unmut gegen die Covid-Maßnahmen der Regierung und die Impfpflicht Ausdruck zu verleihen. Rund 100 Interessierte fanden sich ein.

Auch wenn sich Teile personell überschnitten, so war es großteils doch ein anderes Publikum als jenes, das am Sonntag der Vorwoche in der Innenstadt die FPÖ beklatschte. Flankiert wurde die Kundgebung von rund 40 Polizistinnen und Polizisten der Einsatzeinheit NÖ und der Polizeiinspektion Waidhofen.

Als erstes ergriff der Waidhofner MFG-Bezirkssprecher Wolfgang Durst das Wort. Man wolle der vorherrschenden einseitigen Information zu Corona etwas entgegenzusetzen, erläuterte er die Intention der Veranstaltung und betonte, dass man dabei einen friedlichen Weg einschlagen wolle. Im Folgenden stellte der MFG-Bezirkssprecher seine Sicht der Dinge da. Die kommunizierten offiziellen Corona-Zahlen relativierte er. Es müsste mit den "richtigen Zahlen" gearbeitet und diese müssten angstfrei transportiert werden, forderte Durst.

Derzeit werde alles über die Angst gesteuert. Ziel müsse jedoch sein, die „Angsträder“ zurückzudrehen. Auch das politische System und Maßnahmen, welche Menschen daran hinderten, ihren Beruf auszuüben, kritisierte der MFG-Politiker. „Wenn Entscheidungen getroffen werden, die bestimmte Personen ausschließen, dann bedeutet das eine Machtkonzentration. Auch das macht vielen Leuten Angst. Angst machen ist aber nicht o.k.. Wenn die Angst weg ist, sind auch viele Probleme weg. Dann wird es uns gelingen, diese Herausforderung zu meistern.“

Bezüglich der Covid-Impfung solle jeder selbst entscheiden können, ob er sich impfen lassen wolle oder nicht, so Durst, bekrittelte aber, dass es sich um einen „bedingt zugelassenen Impfstoff, der nur vier Monate wirkt" handle.

Mediziner "im Fadenkreuz der Ärztekammer"

Noch weit impfkritischere Töne schlug dann der Kremser Mediziner Wolfgang Schuhmayer an, der wie er selbst sagte, „im Fadenkreuz der Ärztekammer“ stehe. Die „Genspritze“ sei „ungerechtfertigt und wirkungslos“, wetterte Schuhmayer. Eine Impfempfehlung und eine Impfpflicht hält er für „völlig absurd“. Schuhmayer relativierte auch die Gefährlichkeit des Coronavirus. „Es handelt sich um keine reale Pandemie, sondern um ein mediales massenpsychotisches Phänomen, das zu einem Hexentreiben wie im Mittelalter führt“, meinte er und forderte „maximalen Widerstand“.

Als letzte Rednerin kam Tanja Wieland, MFG-Bezirkssprecherin der oberösterreichischen Bezirke Steyr und Steyr-Land zu Wort. Seit Herbst ist die Volksschullehrerin, die wegen ihrer impfkritischen Haltung um ihren Job fürchtet, auch im Gemeinderat von Maria Neustift als Mandatarin aktiv. Wieland bezeichnete die derzeitige Spaltung in der Gesellschaft als unerträglich und hielt fest, dass die Bewältigung dieser Krise nur gemeinsam zu schaffen sei.

Die Kundgebung verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Zwei Personen schwenkten Österreich-Fahnen, Transparente fehlten. Lediglich ein paar Schildchen mit Unmutsbekundungen waren zu sehen. Einige Teilnehmer wurden wegen Verstoß gegen die Maskenpflicht angezeigt.